Découvrez Petlink, une médaille d’identification pour votre animal de compagnie !

Le printemps s’annonce, et avec lui, les longues balades en forêt avec votre chien… Mais votre compagnon à quatre pattes est-il bien protégé s’il s’enfuit ou, vous échappe ? En bon maître que vous êtes, vous l’avez probablement fait identifier par une puce électronique. C’est une excellente chose, mais si votre chien se perd, il faudra impérativement posséder un lecteur de puce pour que l’on vous retrouve…

Connaissez-vous Petlink, la petite médaille reliée à la puce d’identification, qui permet à n’importe quel possesseur de smartphone de vous retrouver s’il retrouve votre chien ou votre chat égaré ! Un petit dispositif ultra simple et vraiment très accessible financièrement, recommandé par les vétérinaires et les associations de protection animale.

PetLink c’est quoi ?

Petlink se présente comme une petite médaille indestructible à attacher au collier de votre chien… Elle résiste à tout : aux jeux, aux balades, aux bains imprévus !

Dès que vous recevez votre médaille, il suffit de créer un compte gratuit sur le site Petlink et d'entrer vos coordonnées et les caractéristiques de votre animal.

Puis de l'accrochez au collier de votre chien… Rien de plus à faire !

Pour vous procurer la médaille deux options : soit vous la recevez par votre vétérinaire ou le refuge dans lequel vous adoptez votre compagnon, soit vous pouvez la commander sur le site Petlink.

Petlink comment ça marche ?

Imaginons que lors d’une balade en forêt votre chien se perde. Une personne le retrouve en forêt et scanne le QR Code qui se trouve sur la médaille. Vous, propriétaire, recevez alors immédiatement un SMS qui vous indique qu’une personne a retrouvé votre animal. Vous recevez alors les coordonnées de celui qui l’a trouvé et, pouvez le rappeler. La personne qui trouve votre chien n’a en revanche pas accès à vos coordonnées. Tout est fait dans le respect RGPD (Protection des Données)

Petlink combien ça coûte ?

Cette petite médaille est vraiment d’un grand secours. Tous nos chiens possèdent la leur et ne la quittent jamais ! Une médaille plastique coûte 6 € mais il existe aussi des modèles métalliques pour les chiens plus coquets 😊 Cela ne vaut vraiment pas le coup de priver votre chien de vous retrouver le plus vite possible s’il s’égare.

Notre avis sur Petlink

Nos chiens sont équipés depuis plus d’un an maintenant avec des médailles plastiques ! Elles ne bougent pas avec le temps et ne se décrochent jamais du collier… Et évidemment le QR Code reste un moyen sûr de pouvoir identifier votre animal s’il se perd. Tout le monde ne possède pas un lecteur de puce, en revanche, nous sommes 95% à posséder un smartphone ! Le compte est très vite fait ! Nous recommandons à 1000% cette petite médaille qui ne coûte vraiment pas grand-chose au regard de ce que cela peut apporter… La sérénité de pouvoir retrouver son chien rapidement n’a pas de prix ! Qui plus est, les médailles Petlink permettent de ne pas surcharger les refuges ou fourrières avec des animaux trouvés, en attente d’être récupérés par leurs propriétaires.

Un petit plus également lorsque vous retrouvez votre animal grâce à Petlink, vous recevez quelques heures plus tard un message vous demandant comment va votre chien ou votre chat… Sympa chez Petlink de prendre des nouvelles !