Attention, ne pas faire identifier son chat est désormais passible d’une amende de 750€

Si vous possédez un chat et vous êtes un maître responsable, votre matou est forcément identifié au moyen d’un tatouage ou d’une puce. Si ce n’est pas encore le cas, il va falloir y remédier le plus vite possible… Pour le bien de votre chat dans un premier temps qui retrouvera facilement son coussin douillet s’il s’enfuit ! Et aussi, pour votre porte-monnaie ! En effet, selon un récent décret, un propriétaire dont le chat n’est pas identifié encourt une amende pouvant aller jusqu’à 750€ ! Ce décret concerne tous les chats nés après le 1er janvier 2012.

Le décret n° 2020-1625 du 18 décembre 2020 impose donc aux propriétaires de chat de les faire tatouer ou pucer. Selon la Fédération de Fabricant d’aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers, il y aurait 15 millions de chats domestiques en France. Une identification par puce permet à l’animal de retrouver son foyer dans 80% des cas.

L’identification pour limiter les abandons !

Jusqu’au 1er janvier 2021, seuls les chats donnés ou vendus par une association, un vétérinaire ou une animalerie avaient l’obligation d’être pucés. Aujourd’hui donc, pour être en règle avec la loi les chatons donnés, devront l’être également. Soit par le propriétaire de la portée, soit par l’adoptant. L’identification est d’ailleurs obligatoire si vous partez en camping avec votre chat ou s’il sort des frontières du pays.

Tatouage ou puce électroniques

Tatouage ou puce électroniques, ces actes se pratiquent chez un vétérinaire. Il faut compter entre 60 et 100€ selon votre région. Certaines mutuelles vétérinaires peuvent prendre en charge une partie des frais d’identification. Elles permettent de lutter contre les abandons puisque les chats peuvent retrouver leurs foyers !

Les puces de lisent avec un lecteur que possède les vétérinaires ou structures animalières… Sinon vous pouvez équiper votre animal de la médaille PETLINK, qui se lit à l’aide d’un simple smartphone et qui prévient le propriétaire de l’animal que vous l’avez retrouvé !

De plus en plus de particuliers s’équipent de lecteur de puce, pour tenter d’aider les animaux perdus / trouvés. Ce n’est pas toujours évident de trouver un vétérinaire le weekend pour une identification. Les lecteurs peuvent sauver le chien ou le chat trouvé d’un passage à la fourrière, pensez-y !