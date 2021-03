Les chiens assimileraient mieux la nourriture humaine que les croquettes, et feraient donc moins caca...

Lorsque vous dinez et que vous possédez un toutou gourmand, soit vous ne résistez pas à ses yeux tristes qui quémandent un bout de fromage… Soit, vous culpabilisez de lui donner de la nourriture « humaine ». Avez-vous déjà tenté de manger ses croquettes ?

Nous entendons souvent que c’est très mauvais de partager sa nourriture avec Toutou ! Une récente étude menée par des chercheurs de l’université de l’Ilinois révèle que ce n’est finalement pas si mauvais que l’on peut le penser ! Ces chercheurs affirment que la nourriture humaine est plus digeste que les aliments pour chien… Et ils tiennent pour preuve leurs excréments ! Cette recherche a été acceptée pour l’Oxford Academic Journal of Animal Science, et a fait l’objet de plusieurs examens.

Quatre régimes alimentaires testés !

Pour réaliser le test, les chercheurs ont nourri 12 beagles avec des aliments réfrigérés et frais « humains » en lieu et place des croquettes !

Un régime extrudé (pâte de croquettes) à base de poulet Blue Buffalo et de riz brun

Un régime frais réfrigéré (Poulet)

Une alimentation fraîche (Bœuf et pommes de terres)

Un autre régime frais (Poulet et riz blanc)

Les deux régimes frais proposaient du poulet, du bœuf, des brocolis, du riz et des carottes « humains » !

Les résultats !

L’auteur de l’étude, Kelly S.Swanson, du département des sciences animales et de la division des sciences nutritionnelles de l’Université de l’Irlande, fût très surprise du résultat. Si l’appétence des chiens pour les régimes extrudés ne s’est pas démentie, ils ont semblé très intéressés par les régimes de produits frais. Même avec des produits transformés par des grandes marques de nourriture animalière.

Quels effets sur les chiens ?

Selon les courbes de poids réalisés au cours de l’étude, les chiens qui mangeaient des croquettes devaient en manger plus pour maintenir leur poids de forme. Et côté excréments, ils produisaient entre 1.5 et 2.9 fois plus de crottes que les chiens au régime humain. Leur conclusion étant que les aliments frais, que ce soit pour les chiens ou pour les humains se digérait bien mieux qu’une alimentation transformée. Quant à l’analyse microbienne des excréments, elle révèle que les communautés microbiennes étaient différentes pour les alimentés frais et les nourris à l’industriel.

Que mangeaient les chiens quand les croquettes n’existaient pas ?

Les premières croquettes animales apparaissent en 1956 ! Il fallait bien nourrir les chiens avant cette date ! Et comme une évidence, ils mangeaient les restes de nos assiettes ! D’après les chercheurs, les croquettes animales sont surtout un excellent moyen de réutiliser les déchets de viande, que nous les humains, ne mangeons pas ! En définitive, cette étude met le doigt sur un point essentiel ! La nourriture pour chien serait-elle finalement un enjeu plus commercial que sanitaire pour nos animaux ?

Note personnelle :

A titre personnel, et sur les conseils d’un vétérinaire branché « bio et nature », nous cuisons vapeur chaque jour des légumes surgelés ou frais « humains » pour nos poilus… Courgettes ou patates douces pour un poil brillant, poireaux pour la digestion, carotte pour les vitamines…Sans aucun assaisonnement évidemment !

Croyez-le ou non, nos chiens raffolent des légumes et se portent à merveille. Quant au coût de ce petit plus vitalité, il est absolument dérisoire (environ 3€ par semaine pour un chien de 40 kilos) ! Le tout accompagné de croquettes Reglo (aux insectes) ! Un petit batch cooking hebdomadaire et ils ont leur ration pour la semaine ! Et nous ne résistons pas à un petit morceau de fromage… Les seuls aliments interdits restent le chocolat et le sucre ! Déculpabilisez ! Cuisinez pour votre chien si cela vous fait plaisir, il ne vous en voudra pas !