Son invention aidera la police à retrouver les corps, même s’ils sont complètement décomposés

Connu pour être le meilleur ami de l’homme, le chien joue un rôle important dans le maintien de l’ordre public. Utilisé par les forces de police dans la détection de drogue, d’explosifs ou encore de cadavres, l’animal est entrainé pour aider les policiers dans leur travail. Il travaille en étroite collaboration avec son maître et fournit des informations capitales qui peuvent aider à faire progresser des enquêtes criminelles. Cependant, le carnivore a ses limites. « Pour l’instant, les chiens sont très bons pour la détection de corps en décomposition avec des tissus mous, donc avec des chairs qui se décomposent. Dès qu’on arrive au stade d’ossements, le pic d’odeur va fortement descendre et les chiens ont beaucoup de difficultés à les trouver ». C’est ce qu’a déclaré Clément Martin, scientifique à Gembloux Agro-Bio Tech qui est l’une des onze facultés de l’Université de Liège, en Belgique.

Élucider des crimes non résolus

Dans le but de rendre les chiens policiers plus habiles dans leurs tâches, le chercheur belge a développé un procédé permettant de créer un parfum qui sent l’os humain. L’objectif est de permettre à l’unité canine des forces de police d’entrainer les toutous à mieux déterminer la présence de restes humains dans un emplacement quelconque. À travers cette innovation, Clément Martin espère pouvoir aider les forces de l’ordre dans l’élucidation de crimes non résolus.

Une approche intéressante

Comme indiqué plus haut, il est plus facile pour l’animal de détecter le corps d’une personne décédée récemment. Cependant, quand il s’agit de retrouver des corps d’individus présumés morts depuis longtemps, la tâche s’annonce beaucoup plus complexe. Et pour cause, les canidés seraient en mesure, grâce à leurs puissantes capacités olfactives, de distinguer des cadavres dont les chairs en décomposition sont toujours présentes. Par contre, ils ont du mal à reconnaitre des ossements vieux de plusieurs années. Avec son approche novatrice, le scientifique belge veut ainsi familiariser l’animal avec l’odeur des os humains.

Un processus assez complexe

Pour créer son parfum à base d’os, Clément Martin s’est appuyé sur des ossements retrouvés dans la nature. Cela a été rendu possible par une collaboration avec un anthropologue. Selon les explications du scientifique, les os sont placés une cloche de verre pendant deux semaines pour capturer l’odeur qui s’en dégage. L’air provenant de la cuve est prélevé à l’aide d’un tube, lequel est ensuite placé dans un chromatographe pour être chauffé à plus de 250 °C. Cette étape permet d’identifier les molécules qui composent l’odeur.

En exploitant ces données, le chercheur est en mesure de synthétiser l'odeur des ossements dans une sorte de parfum pouvant être utilisé pour améliorer les capacités olfactives des chiens. Plus d'informations ici.