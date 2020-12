Mon chien a testé les croquettes aux insectes REGLO !

Les enjeux environnementaux se trouvent dans tous les domaines… A l’heure où certains s’attèlent à devenir des familles « zéro déchet », d’autres se soucient de la reforestation. Mais qu’en est-il de la nourriture pour les animaux ! En effet, on ne le sait pas toujours mais les croquettes pour chiens sont souvent composées de viandes ou de poissons…

Et évidemment il faut produire beaucoup de viande pour nourrir nos compagnons. Une jeune entreprise française mise tout sur le remplacement de la viande par les insectes ! REGLO est la première croquette aux insectes et à la patate douce… Nos chiens ont testé, et ils se sont régalés !

Les chiens et chats consomment 20% de la viande produite dans le monde. Pourtant les grandes marques de croquettes ne semblent pas être préoccupées par l’enjeu environnemental. Pourtant de grandes entreprises de l’agroalimentaires essaient de réduire la production de viande en incorporant des alternatifs à la viande. Les insectes semblent remplir toutes les conditions nutritionnelles de la viande tout en conservant une production plus responsable. Seul le groupe Nestlé se lance dans une recette de croquettes à base de poulet avec des insectes incorporés.

REGLO c’est qui ?

Basile Laigre, jeune entrepreneur et bénévole à la SPA, voulait créer une entreprise à impact positif pour répondre à la problématique de la viande surconsommée par les animaux domestiques. En 2020, il fonde REGLO, une marque de croquettes fabriquées en France, à partir d’ingrédients locaux, respectueux de l’environnement et à base d’Insectes.

REGLO c’est quoi ?

Produire de la viande pour la consommation des animaux domestiques rejette 100 fois plus de CO2 que de produire des insectes pour la remplacer. En France, ce sont 7,2 millions de chiens et 13,2 millions de chat qui ingurgitent chaque année des tonnes de croquettes ! Dans le monde ce sont 14% des émissions de CO2 et 83% des terres agricoles mondiales destinées à l’industrie de la viande.

Les croquettes REGLO en détail :

De plus en plus de vétérinaires recommandent aux propriétaires d’animaux de compagnie des croquettes à base d’insectes. Outre leurs qualités environnementales, elles sont aussi beaucoup plus digestes et hypoallergéniques. Ce qui est une aubaine pour les chiens allergiques aux protéines animales… Les croquettes basiques mais réservées aux animaux allergiques sont souvent hors de prix.

La poudre d’insecte qui forme les croquettes REGLO est issue de larves entières séchées afin de conserver les nutriments et minéraux qu’ils contiennent. Les croquettes subissent très peu de transformation et contiennent 11 ingrédients essentiels dont la patate douce, qui, on ne le sait pas toujours, est un véritable trésor nutritionnel pour nos amis à 4 pattes ! Enfin, il n’y aucun ajout de graisse de volaille pour donner l’appétence aux chiens. Les croquettes sont enrobées d’une matière naturelle et végétale qui n’enlève rien à la perception du chien.

Ce que nous avons pensé des croquettes REGLO :

Evidemment, nous ne vous donnerons pas un avis gustatif mais plutôt esthétique… Un constat tout de même, nos chiens testeurs, deux braques de 40 et 25 kilos ont tout de suite identifié le colis comme un cadeau… Sentir étant le premier sens mis en éveil chez le chien. L’appétence des croquettes semble avoir fait l’unanimité…

Côté humain, nous avons apprécié l’emballage, solide MAIS recyclable, cela change des paquets de croquettes en plastique épais. Les croquettes sont adaptées aux chiens de taille moyenne ou de grandes tailles. La grosseur des croquettes ne nous semble pas adapté aux chiens de très petites tailles comme les chihuahuas par exemple. Non pas par le côté nutritionnel mais par le côté grosseur de croquettes.

Pour le reste, les chiens testeurs de la famille ont semble-t-il adoré les croquettes REGLO et vite compris où se trouvait la réserve. Le sac de croquettes de 2.5 kg coûte 24.90€ et celui de 12 kg, 84.90€ sur le site REGLO. Ce qui reste parfaitement raisonnable pour des croquettes de cette qualité… Nous savons exactement ce que nous donnons à nos chiens et en plus, nous agissons pour le bien de la planète ET pour une petite entreprise française… N’ayez aucune crainte que vos chiens ne les aiment pas… Nous avons également proposé les croquettes REGLO à un Cocker Spaniel, race qui ne mange pas n’importe quoi et il aimé aussi !

Originales et bénéfiques ! Prix Appétence pour les chiens Packaging Ecologique Originales et bénéfiques ! Avec Reglo votre chien est heureux et en plus vous faites un geste pour l'environnement ! User Rating: Be the first one !