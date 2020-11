Sain et naturel : les français adoptent le « Batch Cooking » pour mieux manger !

Selon l’ADEME, dans un rapport de 2019, le gaspillage alimentaire représente 290 kg par an et par habitant de nourriture jetée. Impensable et pourtant ! Le Batch Cooking permet de le réduire considérablement puisque vous préparez à l’avance, vous quantifiez vos repas, et vous ne jetez plus les restes… D’ailleurs les restes peuvent aussi se cuisiner facilement ! Le Batch Cooking demande une certaine discipline mais vous vous rendrez vite compte des bienfaits de cette pratique sur votre moral… Ne plus se demander ce que l’on va manger le soir est une véritable libération !

Donc si vous êtes de ceux qui rentrent tard et qui ne savent pas quoi cuisiner en quelques minutes ? Deux solutions ! Soit, vous possédez un Magimix, soit vous devenez adepte du Batch Cooking ! Mais vous pouvez aussi utiliser votre robot de cuisine pour pratiquer le Batch Cooking, littéralement cuisiner en lots. Le Batch Cooking consiste à préparer ses menus à l’avance, en général le dimanche, mais ça marche aussi le vendredi ! Le but ? Avoir ses plats préparés à l’avance, économiser de l’argent et lutter contre le gaspillage alimentaire. Sympa comme programme non ?

Le batch cooking c’est quoi ?

Ce concept nous vient des Etats-Unis, les premiers cours de Batch Cooking étaient en fait des cours de cuisine pour celles et ceux ayant un emploi du temps de ministre. Cette technique de cuisine leur permettait de préparer des menus à l’avance et ainsi, éviter la malbouffe des soirs où l’on est pressé… et stressé !

Le batch cooking c’est donc :

Préparer ses menus à l’avance et économiser sur le superflu

Acheter et cuire en grande quantité d’un seul coup pour économiser du temps et de l’énergie.

Consacrer une demi-journée à une activité qui peut être ludique et familiale. Les enfants adorent mettre la main à la pâte !

Comment faire du batch cooking ?

Prenons l’exemple de légumes frais achetés en grosse quantité. Au lieu de laisser se flétrir les courgettes, carottes et poireaux, on passe une heure à les découper… Avec un robot, cela prend environ 10 minutes après épluchage… Puis on les cuit ensemble à la vapeur par exemple ! Ensuite il suffit de faire des portions pour chaque jour de la semaine et de les conserver dans des boîtes hermétiques… A moins d’une heure du repas, vous aurez des légumes frais toute la semaine !

Pour les menus entiers, il suffit de prévoir les cinq menus de la semaine et de tout préparer ensemble ! Quiches, lasagnes, riz cantonais, poêlée de légumes, tout est possible ! Et le four sera votre ami chaque soir pendant que vous vous délasserez devant un bon livre !

Contrairement à ce que l’on imagine, les plats cuisinés se conservent très bien au réfrigérateur puisque les aliments sont cuits. Certains plats comme un hachis parmentier sont même meilleurs réchauffés !

Quels avantages à pratiquer le batch cooking ?

Même s’il faut consacrer une matinée ou un après midi à cuisiner, le gain de temps est indéniable… Le repas sera prêt en 15 minutes maximum grâce au batch cooking ! Vous allez donc économiser du temps ! Mais pas seulement !

En préparant vos repas de la semaine à l’avance, vous allez aussi économiser de l’argent puisque vous devrez lister vos besoins et vous tenir à cette liste… Qui plus est, les aliments achetés frais, et en grande quantité sont souvent moins chers que les petites quantités… Et ne parlons pas des plats cuisinés, hors de prix et souvent peu équilibrés… Justement vous y gagnerez aussi en qualité de repas puisque généralement le batch cooking prône l’utilisation de produits frais.