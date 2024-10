Je teste le COSORI Twinfry, un « air fryer » de 10 litres à 2 compartiments, presque parfait !

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez désormais que j’adore tester de nouveaux produits innovants. J’ai, bien sûr, une préférence pour les produits informatiques et technologiques, mais pas seulement. Pour tout vous dire, je suis gourmand, mais pas très bon cuisinier, je dois le reconnaître. Depuis quelques mois, ma fille me vantait les mérites de sa friteuse sans huile qui lui permettait de cuire son poulet, mais également ses légumes en même temps. Pour ma part, une friteuse fonctionne avec de l’huile bouillante, pas avec de l’air. Alors lorsque j’ai eu l’occasion de tester le nouvel appareil COSORI Air Fryer 10L Twinfry Dual Zone, je me suis dit que ce serait l’occasion d’en avoir le cœur net ! Cuire avec très peu d’huile, mais avec beaucoup d’air, des aliments ? Quelle drôle d’idée, non ? J’ai donc testé, et dégusté, cet Air Fryer, qui justement, est actuellement en promotion au prix de 193,02 €* au lieu de 269,99 € sur Amazon en cochant la case coupon avant la validation de votre commande. Voici mon retour d’expérience.

Ma première impression au déballage

Lors de la réception de mon colis, je précise tout d’abord que l’appareil était parfaitement emballé, et protégé pour le transport. C’est un critère important, car parfois le manque de protection provoque des dommages à l’intérieur du carton. Visuellement, ma première réflexion s’est portée sur la place qu’il prendrait dans ma cuisine. En effet, étant prévue pour une famille de 5 à 8 personnes, il est relativement imposant (51,8 × 33,8 × 31,3 cm).

Pour le design, il reste classique, noir avec quelques touches de gris : il s’intègrera donc parfaitement dans ma cuisine. Sur le carton, j’ai aussi pu lire certaines de ses caractéristiques, et notamment une puissance de 2 800 W. Cet air fryer consommera en conséquence un peu d’électricité, c’est une réalité si celui-ci devait être utilisé à chaque repas. Mais, ce qui m’a réellement interpellé, c’est la fonction « Dual Zone », car elle me promet de pouvoir cuire deux aliments simultanément à des températures différentes. Étrange et probablement très technologique. Le mieux étant de passer à la pratique !

Recette 1 : poulet et pommes de terre nouvelles aux herbes aromatiques

Pour mon premier test, j’ai opté pour du poulet frit avec des pommes de terre. Grâce à la Dual Zone, j’ai pu cuire le poulet et les pommes de terre simultanément, sans avoir à ajuster les temps de cuisson manuellement. Le poulet était croustillant à l’extérieur et juteux à l’intérieur, tandis que les pommes de terre étaient parfaitement dorées. Je dois avouer que ma fille avait raison, et j’en suis resté coi ! Je pensais vraiment que mon poulet allait ressortir sec et sans jus, comme cela peut m’arriver avec mon four traditionnel. En réalité, c’est un peu la magie de cet Air Fryer : disposer d’une fonction de chauffage à circulation tridimensionnelle.

C’est elle qui permet une répartition homogène de la chaleur. Quant au Dual Zone, il est essentiel et permet réellement de cuire des aliments différents, en même temps, sans risque pour l’un ou l’autre. Par exemple, ce même plat au four aurait nécessité l’ajout de mes pommes de terre, en cours de cuisson, pour éviter qu’elles soient brûlées. Là, j’ai pu déguster en même temps les deux, sans me préoccuper de la cuisson. Personnellement, c’est un vrai avantage, car je fais toujours mille trucs en même temps, et parfois, j’oublie de retourner le poulet en cours de cuisson. L’Air Fryer ne le retourne pas non plus, mais le cuit sur toute la surface, dessus, comme dessous !

Recette 2 : pavés de saumon et légumes de saison

Pour ma seconde recette, j’ai décidé de préparer des pavés de saumon accompagnés de légumes de saison. Encore une fois, la Dual Zone a été un atout majeur. J’ai pu faire cuire le saumon à une température plus basse tout en rôtissant les légumes à une température plus élevée, le tout dans un seul appareil. La cuisson était parfaite : le saumon était tendre et savoureux, quant aux légumes, ils étaient croustillants et bien dorés.

Une cuisson juste parfaite ! Et, pourtant, le saumon demande une cuisson très basse pour ne pas devenir sec et sans saveur ! Mission accomplie aussi pour ma seconde recette ! Mon sentiment sur cette recette : j’ai apprécié le fait de ne pas avoir besoin de trop d’huile pour obtenir un résultat qui a dépassé mes espérances.

Les fonctionnalités de l’Air Fryer Cosori

Vous l’aurez compris et je n’ai pas besoin de vous laisser deviner, je recommande cet appareil, pour ceux, comme moi, qui ne sont pas des chefs étoilés. Je le conseille aussi pour celles et ceux qui souhaitent gagner du temps sans concéder à la « malbouffe ». En effet, les 70 recettes proposées par l’application VeSync, permettent de cuisiner de manière diététique et de produire des repas équilibrés. Enfin, grâce à lui, plus d’oublis possibles dans le four, il vous notifie également lorsque votre plat est prêt, ce qui évite de surveiller constamment l’appareil. D’autres fonctions se sont avérées très pratiques comme la fonction SYNC qui permet de synchroniser la fin de cuisson des deux zones, même si elles nécessitent des réglages de temps et de température différents. Je citerai aussi la fonction Match, qui, elle, permet de copier des paramètres d’un plat à l’autre d’un simple clic.

Un petit mot sur l’entretien et le nettoyage !

Le nettoyage d’une friteuse est plus que laborieux : c’est gras, et franchement, c’est quelque chose que je déteste faire par-dessus tout ! Dans le cas du Cosori Air Fryer, le problème ne se pose pas, car tous les éléments sont amovibles et passent au lave-vaisselle. Après plusieurs utilisations, je n’ai eu aucun problème avec l’accumulation de graisse ou de résidus. Le matériel en métal est d’excellente qualité, garantissant une bonne durabilité.

Je vous conseille toutefois d’utiliser des plats dédiés aux Air Fryer pour éviter de salir le bac, qui ne passe pas au lave-vaisselle à cause de sa taille. Mes repas se sont améliorés et mon temps passé devant les fourneaux pour les repas en famille s’est bien amenuisé. Ceci me laisse donc plus de temps libre, et ça, c’est un bonus auquel je ne m’attendais pas réellement.

Conclusion

En résumé, après avoir testé le COSORI Air Fryer 10L Twinfry, je suis convaincu que cet appareil est un excellent choix pour ceux qui cherchent à cuisiner de manière plus saine, rapide et efficace. Sa grande capacité, ses six fonctions intégrées, et surtout la Dual Zone en font un outil polyvalent qui s'adapte à de nombreuses recettes. Mon seul bémol concerne le manuel d'utilisation que j'aurai aimé un peu plus précis, car n'ayant jamais utilisé ce type d'appareil, j'ai rencontré quelques difficultés à tout comprendre du premier coup. Je me dis, par exemple, que l'on pourrait vite se dire que c'est trop compliqué alors qu'en réalité, une fois les commandes prises en main, l'appareil est très simple à utiliser.

Les plus

Un design moderne

Une cuisson maitrisée

Un bac volumineux

La « dual zone »

Les moins

Appareil un peu encombrant

*Le prix a été relevé le 14 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification par le site vendeur.

