Cuisine extérieure : les 5 inconvénients que les vendeurs « oublient » souvent de mentionner

25 mai 2024, Réau, Seine-et-Marne : le temps est si mauvais que ma chaudière s’est rallumée, il fait froid, il pleut, j’ai le moral dans les chaussettes, et le barbecue prévu ce midi, on l’oubliera probablement. Au moins, les voisins ne subiront pas de nuisances olfactives, c’est déjà ça ! Dans ces moments-là, je me dis que si nous avions investi dans une cuisine extérieure, la question ne se poserait pas ! Nous réfléchissons, comme beaucoup, à cette éventualité, car les avantages semblent nombreux. Néanmoins, en cherchant bien, les cuisines extérieures ont aussi des inconvénients qui sont souvent oubliés des arguments de vente. Lesquels ? Je fais, pour vous, le tour de la question.

Inconvénient n° 1 : l’emplacement adéquat

Installer une cuisine d’extérieur, dont les prix varient de 500 à plus de 2 000 €, ne se décide pas à la légère. Ce n’est pas un barbecue fixe, que l’on installe sur la terrasse, où bon nous semble. La cuisine extérieure nécessite de la place, qui réduira donc votre espace extérieure. L’emplacement adéquat se trouve proche d’une sortie de maison (porte-fenêtre) et proche de la cuisine intérieure. Généralement, les allers-retours entre les deux cuisines, sont fréquents, qui n’a jamais oublié, le sel, la moutarde, ou la cuillère de service ? Et, n’installez pas cette cuisine sous un arbre, on n’est jamais à l’abri d’un départ d’incendie, cela reste une cuisine, ne l’oubliez jamais.

Inconvénient n° 2 : un sol dur obligatoire

Si vous envisagez l’installation de la cuisine extérieure sur une pelouse, donc un sol meuble, cela sera impossible. Ce type de cuisine s’installe sur une terrasse carrelée, une chape de ciment, ou une terrasse en bois sur caillebotis par exemple. Elles sont lourdes et nécessitent une installation « à niveau », les sols meubles sont, par conséquent, à exclure. De plus, cette cuisine devra aussi prendre en compte les éléments météorologiques et ne pas se trouver sur le trajet de vents dominants, entre autres. Vous éviterez aussi les fumées qui dérangeront vos voisins !

Inconvénient n° 3 : l’eau et l’électricité, indispensables

Nous parlons ici d’une véritable cuisine extérieure qui doit être reliée à l’eau et à l’électricité ou au gaz en fonction de l’appareil de cuisson choisi. Ces cuisines disposent d’un évier, qui doit donc être relié à l’eau et aux évacuations des eaux usées. Certes, il est possible de récupérer les eaux usées dans un bidon, puis de les jeter dans les toilettes, mais ce n’est pas une solution très pratique. Quant à l’électricité, elle est souvent nécessaire pour l’éclairage, et pour brancher un appareil ménager quelconque. Sans ces deux sources d’énergie, votre cuisine d’été risque de ne pas être fonctionnelle.

Inconvénient n° 4 : un abri à prévoir

Par définition, la cuisine extérieure est un élément fixe qui restera sur place été comme hiver, sauf si vous optez pour un modèle démontable évidemment. L’installation sous abri (auvent, pergola, abri de jardin) serait la meilleure alternative. Si cela est impossible, vous devrez par conséquent prévoir une housse d’hiver pour votre cuisine. Ce qui ajoutera quelques euros supplémentaires au prix de votre cuisine extérieure.

Le truc à savoir

Ce dernier inconvénient n’en est pas réellement un, néanmoins, cela peut vous éviter une facture plus salée. Les vendeurs vanteront les mérites du four à pizza, de la plancha, du robinet dernier cri, ou des lampes LED connectées à Alexa. Toutes ses options vont gonfler votre facture, mais il faut se poser les bonnes questions. Un four à pizza ? Est-ce vraiment nécessaire pour deux ou trois pizzas par an ? Des ampoules connectées ? Est-ce indispensable pour une cuisine utilisée quelques mois par an ? Bref, ne soyez pas trop gourmands et restez sur l’essentiel de vos besoins !

Des inconvénients, mais aussi quelques avantages !

La cuisine extérieure doit être pensée pour être fonctionnelle. Maintenant que vous connaissez ces inconvénients, sachez qu’elle procure aussi bien des avantages. Par exemple, vous aurez le plaisir de partager la totalité du repas avec vos convives, ou encore d’éviter les allers-retours incessants, fatiguant pour récupérer le sel oublié, ou le plat suivant. Enfin, au moindre accident de type verre renversé, vous aurez accès à un point d’eau sans courir. Plutôt pratique la cuisine d’extérieur finalement, non ? Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .