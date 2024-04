WOTA BOX dévoile une station portable de traitement des eaux usées domestique « réutilisable à l’infini »

Chaque année, un quart de la population mondiale est touchée par le stress hydrique à cause de la croissance démographique et du changement climatique. Forte de ce constat, la start-up japonaise WOTA a mis au point une station d’épuration capable de traiter 98 % des eaux usées domestiques. Ce dispositif est autonome, compact et serait surtout 50 fois plus efficace que les usines de traitement d’eaux usées conventionnelles. Une innovation qui pourrait également contribuer à la réduction de la pollution des rivières et des océans par les eaux usées. Présentation.

Un système de traitement des eaux usées efficace

La WOTA BOX fournit une eau propre, conforme aux normes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur l’eau potable. Elle est dotée de quatre types de filtres différents et transforme les eaux grises en eau douce. L’eau domestique devient ainsi réutilisable à l’infini. Elle peut être utilisée pour la douche, la lessive et différentes tâches ménagères. Selon les explications du fabricant, elle élimine plus de 99,9999 % des virus, des polluants et des bactéries. L’eau traverse plusieurs filtres avant d’être désinfectée au chlore et traitée par des rayons ultraviolets. Cette station de traitement embarque de plus des capteurs intégrés et un système de contrôle autonome qui s’appuie sur l’IA. Ces derniers contrôlent la qualité de l’eau en permanence et le bon fonctionnement de l’appareil.

Une station d’épuration d’eau facile à installer et à utiliser

La station d’épuration portable WOTA BOX s’installe et s’utilise facilement, affirme l’entreprise, car sa mise en place n’implique aucuns travaux spécifiques. L’entreprise éponyme explique que l’utilisateur doit simplement brancher les tubes et le câble d’alimentation, et presser le bouton « Marche » pour la faire fonctionner. Grâce à son système de pompage intégré, la machine fonctionne de manière entièrement autonome. Son format compact et ergonomique la rend par ailleurs très simple à transporter. Elle permet ainsi d’avoir de l’eau propre partout, même dans les zones reculées ou hors réseaux. Le dispositif est doté d’un écran affichant différentes informations sur son état de fonctionnement. La technologie embarquée est programmée pour avertir l’utilisateur sur la nécessité d’un changement de filtres.

Un kit de douche portable pour les zones sinistrées et reculées

Le kit de douche portable est une solution idéale pour une utilisation en extérieur. Combiné à la WOTA BOX, il facilite l’accès à l’hygiène en cas de sinistres. L’installation de la tente se fait en 15 minutes, ce qui le rend parfait pour les sites d’accueil temporaires ainsi que différents événements extérieurs (loisirs en pleine nature, événements sportifs…). Au Japon, des milliers d’utilisateurs ont pu profiter de l’efficacité et de la praticité de cette station d’épuration mobile. En effet, elle a été utilisée dans les zones touchées par le tremblement de terre de Kumamoto en 2016 et par les pluies torrentielles de 2018. Plus de 20 000 personnes ont pu profiter du kit de douche alimenté par l’eau recyclée de la WOTA BOX en 2020 et en 2021.

L’invention a par ailleurs été récompensée en 2021 par le prix « The Earthshot Prize ». Découvrez plus d’informations sur le sujet ici : wota.co.jp. Que pensez-vous de cette station résidentielle de traitement des eaux usées ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .