Swirl, le robinet écologique et esthétique à spirales qui réduit la consommation d’eau de 15 %

Les inventions et les innovations pour limiter le gaspillage de l’eau potable et économiser cette ressource qui se raréfie ne manquent pas. Malheureusement, certaines d’entre elles, souvent conçues dans le cadre de projets étudiants, ne voient jamais le jour et c’est assez dommage ! Dans le monde, 2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable selon l’UNICEF, et nous, on la gaspille : une hérésie, non ? En 2015, Simin Qiu, alors étudiant en design au Royal College of Art de Londres, avait inventé le robinet Swirl, mêlant l’utile à l’agréable. Ce robinet au design absolument unique génère un fascinant tourbillon qui réduit le gaspillage de l’eau potable. Je vous le présente, et si jamais un industriel nous lit, ce serait une chouette invention sur laquelle se pencher. Découverte.

Un flux d’eau en tourbillon

L’étudiant à l’origine de cette invention était dans le design, et c’est donc ce qui prime pour cette invention, même si cela ne remet pas en cause son côté écologique. Ce robinet au design unique, qui génère un fascinant tourbillon d’eau, a été pensé pour réduire le gaspillage tout en sublimant l’expérience de l’utilisateur. Grâce à une double turbine intégrée, le robinet crée un effet de spirale qui réduit le débit de 15 % sans diminuer la pression. On pourrait le comparer à un mousseur de robinet, mais esthétiquement, il ne possède pas d’équivalent, le flux est vraiment hyper chic, même si c’est peut-être un détail pour vous. Voici le résultat d’un étudiant qui avait combiné l’esthétique à l’anti-gaspillage.

Des embouts interchangeables

Cela peut vous sembler ridicule, mais j’adore l’idée des buses interchangeables, qui permettent de modifier les motifs du jet d’eau ! En effet, le robinet est équipé de trois embouts interchangeables permettant de personnaliser les motifs du jet, chacun offrant un rendu visuel différent, toutefois toujours hypnotique. De plus, vous auriez pu aussi, s’il avait été commercialisé, régler la température et la puissance du jet grâce à une touche tactile discrète, intégrée au sommet du robinet. En termes d’économies, il permettait une réduction de débit de 15 %, et donc une économie intéressante. Je pense réellement qu’il aurait pu rencontrer un joli succès auprès des particuliers, mais également auprès de grands hôtels luxueux, toujours à l’affut de techniques économiques, mais esthétiques.

Un projet jamais commercialisé

Certaines inventions sont intrigantes et très ingénieuses, comme ici avec le robinet Swirl, pourtant elles ne voient jamais le jour et c’est fort dommage ! Ce robinet Swirl était la brillante fusion d’innovation technique et d’esthétique, jamais vue auparavant. L’effet de tourbillon produit par la double turbine rend l’écoulement de l’eau hypnotique et crée un jet élégant qui limite le gaspillage.

Je trouve assez déplorable que les industriels se désintéressent de ces projets étudiants, au lieu de dépenser des milliards pour créer des produits similaires. Certes, j’ignore les raisons du non-développement du robinet Swirl, mais j’aurai adoré l’avoir dans ma cuisine ou dans ma salle de bains. Pas vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .