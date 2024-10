Ces nouvelles douches en « circuit fermé » permettent d’économiser jusqu’à 90 % d’eau

Lorsque l’on prend une douche, nous consommons de 30 à 60 litres d’eau à chaque fois selon l’ADEME. C’est bien moins qu’un bain avec 150 litres en moyenne, mais si l’on multiplie par le nombre de douches prises en une année, l’eau des douches coûte en moyenne 300 € pour une famille de quatre personnes. On voit arriver, sur le marché, de plus en plus de systèmes permettant d’économiser cette eau de la douche, en la recyclant. Et, c’est vrai que lorsque l’on se douche chaque jour, l’eau qui en ressort n’est pas très sale, elle peut donc être filtrée ou purifier puis réutilisée. Je vous présente immédiatement cinq innovations qui devraient, dans un avenir proche, révolutionner la manière dont nous nous douchons. C’est parti pour les économies.

La douche cyclique Ilya

Les inventeurs d’Ilya pensent au gaspillage de l’eau, mais également à notre confort. Lorsque l’on se douche, en général, on commence par se laver avec du savon ou du gel douche, puis on se rince. Il est très rare que la douche s’arrête après le rinçage. Nous sommes ainsi nombreux à « rester plantés » sous la douche brulante qui nous réchauffe le corps. C’est à partir de ce moment-là qu’Ilya intervient. Sur la colonne de douche, un « robinet » un peu spécial qui permet de libérer un clapet pour recycler l’eau « propre » de la douche. Concrètement, une fois lavé, vous appuyez sur le bouton et passez en mode recyclage. Ainsi, quel que soit le temps que vous prendrez pour vous prélasser, vous utiliserez toujours 5 litres puisque cette eau sera recyclée dans la colonne. L’investissement est important (3 000 €) mais Ilya promet 70 % d’économies sur l’eau de la douche et un amortissement en quelques années seulement. Retrouvez notre sujet complet sur la douche Ilya, primée au concours Lépine, dans cet article.

La douche cyclique filtrante Showerloop

Cette douche économique baptisée Showerloop a été mise au point par l’ingénieur finlandais Jason Selvarajan qui ne semble pas intéressé par le côté potentiellement lucratif de son invention. En effet, le jeune ingénieur met à disposition, en open source, les plans et les matériaux nécessaires à la construction de son Showerloop. Selon lui, cela permettrait d’économiser jusqu’à 90 % de l’eau de la douche. Le système repose sur un principe de recyclage immédiat de l’eau qui coule pendant la douche. Sous le bac à douche, se trouve un collecteur, plusieurs filtres (sable, charbon actif) puis une lampe UV qui filtrent puis détruisent les bactéries de l’eau. Cette dernière ainsi purifiée est ensuite renvoyée dans le circuit pour être réutilisée en continu, sans compromis sur l’hygiène ni la propreté.

Réduction d’eau à la clé, mais également réduction d’électricité puisque Showerloop réutilise l’eau chaude, laissant le chauffe-eau respirer pendant les prises de douches, qui peuvent être nombreuses dans une grande famille. Ce projet se veut open-source, avec des instructions disponibles pour ceux qui souhaitent le construire eux-mêmes. La construction du système coûte environ 600 €, selon son inventeur. Un prix raisonnable, qui devrait plaire au plus grand nombre. Retrouvez notre sujet complet sur le système Showerloop dans cet article.

Heau, le recyclage de l’eau de la douche en circuit fermé

Le système Heau s’attaque, lui, au gaspillage de l’eau froide, lorsque l’on ouvre le robinet et que l’on attend l’arrivée de l’eau chaude. Selon le fabricant, cette eau froide représenterait, en moyenne, 4 000 litres d’eau gaspillés chaque année. Au prix moyen de l’eau de 4,34 € le m3 en France, c’est tout de même près de 20 € par personne qui partent dans les égouts. Le système eau est en réalité, un petit chauffe-eau instantané qui va chauffer l’eau froide dès que l’on ouvre le robinet. Concrètement, ce système stocke l’eau chaude dans une chambre à vide isolée pour la réutiliser dans les douches suivantes, évitant ainsi le gaspillage de l’eau froide lors de l’attente. De plus, il préserve jusqu’à 110 kWh d’énergie annuelle. Facile à installer, ce dispositif vise à réduire à la fois la consommation d’eau et d’énergie, tout en procurant un confort optimal. Pour en savoir plus, retrouvez notre article dédié au système intelligent Heau.

La douche orbitale inventée par un ingénieur de la Nasa

L’ingénieur de la NASA, Oasys Water, a conçu une douche autosuffisante capable de recycler jusqu’à 90 % de l’eau utilisée, baptisée OAS, et développé par Orbital Systems. Ce système innovant, inspiré des technologies spatiales, filtre et purifie l’eau usée en temps réel, permettant une réutilisation continue. En plus des économies d’eau significatives, la douche réduit également la consommation d’énergie, car l’eau recyclée est déjà chauffée. Cette invention, en phase avec les enjeux écologiques actuels, vise à rendre les ressources en eau plus durables pour un usage quotidien. C’est aussi un système qui permet de rendre chaque point d’eau de la maison indépendant du chauffe-eau. Si, comme moi, la pression chute lorsque deux robinets sont ouverts en même temps, OAS met aussi fin à ce désagrément puisque l’eau « pompée », provient d’un petit réservoir, et non des canalisations. 5 litres, c’est la quantité qui sera prélevée pour prendre une douche, puis chauffée via le système OAS. Lorsque vous vous douchez, ces cinq litres d’eau sont recyclés. Et, une fois la douche terminée, ils sont évacués puis remplacer par cinq « nouveaux litres » chauffés, prêts pour la douche suivante. Ce système de douche orbitale vous intéresse ? Je vous invite à le découvrir en intégralité dans l’article que nous lui avons consacré.

Le système Everstream de Grohe

La douche Grohe Everstream est un système innovant en circuit fermé qui permet de réutiliser l’eau utilisée lors d’une douche, réduisant ainsi la consommation d’eau de 70 % et les coûts énergétiques de 65 % pour une famille de quatre personnes. Le principe repose sur la collecte de l’eau usée, qui est ensuite filtrée et purifiée à travers plusieurs étapes pour être réutilisée dans le même cycle. En plus de réduire l’impact écologique, elle consomme un tiers de l’énergie nécessaire pour une douche traditionnelle, tout en garantissant propreté et confort.

Le fonctionnement du système se base sur une série de filtres qui purifient l’eau savonneuse, éliminant les impuretés pour qu’elle soit immédiatement réutilisable. Ainsi, les utilisateurs peuvent prolonger leur douche sans gaspiller d’eau ou d’énergie. Pour en savoir plus sur le système Grohe Everstream, rendez-vous sur ce lien, nous lui avons dédié un article. Ces systèmes de douches en circuit fermé vous semblent-ils pertinents ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .