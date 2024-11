Eco2-Douche, un douchette qui protège la peau et diminue la consommation d’eau de 60 %

Selon une étude menée par l’Ifop pour XloveCam, les Français sont 76 % à prendre une douche par jour, les 24 % restant en prenant moins souvent. Imaginez les mètres cubes d’eau, chaque jour, qui coulent vers nos canalisations et plombent notre budget. De plus, certaines personnes aux peaux fragiles sont sensibles au calcaire ou au chlore qu’elle contient, provoquant des réactions épidermiques. Du côté de Saint-Fargeau-Ponthierry, un village de Seine-et-Marne, que je connais très bien, se trouve Patrick Boulard, l’inventeur de l’Eco2-Douche qui économise l’eau et protège les peaux fragiles grâce aux minéraux. Je vous invite à découvrir cette invention géniale, qui a été récompensée d’une médaille de Bronze au Concours Lépine, en 2019. C’est parti.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Comme souvent, les inventions proviennent de problèmes rencontrés par les inventeurs qui tentent de trouver une solution pour les résoudre. Pour Patrick Boulard, agent commercial chez Air France avant de diriger son entreprise liée à son invention, c’est son fils qui lui a inspiré son invention. En effet, ce dernier souffrait de problèmes cutanés persistants malgré les consultations dermatologiques et divers traitements. Après avoir essayé tous les dispositifs existants, sans succès, il était déterminé à trouver une solution alternative. Le père de famille a alors exploré les propriétés de certains minéraux et leur interaction avec l’eau. Ses recherches l’ont mené à créer un premier prototype artisanal en intégrant du germanium et de la tourmaline dans un pommeau de douche. Ce dispositif s’est révélé efficace sur la peau de son fils, et un ami de la famille, convaincu par son potentiel, l’a encouragé à développer son idée.

L’Eco2-Douche qu’est-ce que c’est ?

Son premier point fort est son prix, puisqu’elle est vendue seulement 49 € sur le site de l’entreprise. En investissant cette modique somme, vous disposerez d’un pommeau fabriqué avec un raccord universel standard (15/21), qui s’adaptera forcément à votre installation en quelques minutes. D’ailleurs, elle a obtenu la certification par le laboratoire SGS attestant de sa conformité sanitaire. Malgré une marque déposée, des copies existent et la certification est la seule garantie d’achat de l’originale. Et, puisque cette douchette est recommandée pour les peaux sensibles et allergiques, en choisissant l’authentique Eco2-Douche, vous vous éviterez les problèmes de peau. Quant au fonctionnement, il est simple, car l’eau qui vient des canalisations passe dans un filtre minéral fait de différentes pierres comme le germanium et la tourmaline connus pour leurs propriétés purifiantes.

Quelles économies peut-on réaliser avec l’Eco2-Douche ?

Si l’on imagine une famille avec l’un des membres allergiques, alors les économies se feront avant tout sur les produits dermatologiques et les crèmes qui ne sont pas souvent remboursés. En termes d’économies sur l’énergie, l’Eco2-Douche va diminuer votre consommation d’eau de 60 % sans diminuer la pression grâce au même principe que le mousseur de robinet. Ainsi, le fabricant estime l’économie annuelle sur votre facture d’eau à 150 € environ. En effet, elle intègre également un système de stop-eau, qui optimise le débit tout en limitant la consommation.

En plus de l’économie d’eau, la douchette réduit aussi la quantité d’énergie nécessaire pour chauffer l’eau, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui disposent d’un chauffe-eau électrique ! En savoir plus sur cette invention ? Rendez-vous sur le site officiel : eco2-douche.com. Et, vous ? Vous l’avez peut-être déjà acheté ? Sinon, êtes-vous convaincus de son utilité ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .