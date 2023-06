Google Lens dévoile une fonctionnalité pour identifier les problèmes cutanés avec votre smartphone

Un matin, vous vous réveillez avec une tache pigmentaire ou une rougeur étrange sur la peau. L’un de vos premiers réflexes, et avant de dénicher un rendez-vous chez un dermatologue, sera de consulter Internet. Vous vous retrouverez alors devant pléthore d’images en tous genres, qui ne sont pas toujours agréables à regarder. De plus, vous risquez d’apprendre que cette tache pourrait être le signe d’une maladie grave, même s’il n’en est rien. Les consultations sur Internet sont souvent synonymes d’inquiétude et d’angoisse, nous indiquant généralement le pire. Pour tenter de se rassurer, Google Lens innove et permet désormais d’identifier les éruptions cutanées et de vous suggérer différentes hypothèses. Découverte.

Google Lens, qu’est-ce que c’est ?

Google Lens est un programme de reconnaissance d’image développé par Google, qui utilise un réseau neuronal pour analyser visuellement les objets et afficher des informations pertinentes à leur sujet. Lorsque vous pointez l’appareil photo de votre Smartphone vers un objet, Google Lens tente de l’identifier en lisant les codes-barres, les codes QR, les étiquettes, le texte et fournit des résultats et des informations de recherche correspondantes. Par exemple, si vous pointez la caméra vers une étiquette contenant les informations d’un réseau Wi-Fi, Google Lens peut automatiquement s’y connecter. Google Lens est également intégré aux applications Google Photos et Google Assistant et vous permet d’identifier des plantes ou encore des insectes. C’est évidemment grâce à l’Intelligence Artificielle que ce programme peut fonctionner. Désormais, il s’enrichit donc de l’identification des éruptions cutanées.

Comment ça marche ?

La fonction d’identification des problèmes cutanés de Google Lens est un outil innovant qui permet aux utilisateurs de détecter et d’analyser les affections de la peau à l’aide de leur téléphone mobile. Cette fonction utilise l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur pour fournir des informations sur les problèmes cutanés tels que les éruptions cutanées, les taches, les plaques ou les imperfections. Il vous suffit de prendre une photo de la zone concernée avec votre appareil photo. L’algorithme de Google Lens analyse ensuite l’image pour identifier les caractéristiques et les schémas visuels associés aux problèmes cutanés connus. Une fois l’analyse terminée, Google Lens fournit des informations générales sur le problème cutané identifié telles que des descriptions, des causes possibles et des conseils de traitement.

Attention, Google Lens n’est pas un dermatologue !

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Lens ne doit JAMAIS remplacer une consultation médicale professionnelle. Elle est conçue pour fournir des informations générales et éducatives et ne doit pas être utilisée comme un diagnostic médical précis. Selon les données de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), on estime qu’environ 80 000 nouveaux cas de cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année en France. Parmi ces cancers, 80 % sont liés à une exposition excessive au soleil, 15 500 sont diagnostiqués être des cas de mélanomes cutanés et 1 980 décès liés à ce cancer ont été recensés en France en 2018. Cela représente près d’un quart de tous les nouveaux cas de cancer. L’Institut Gustave Roussy (IGR) de Villejuif propose, à ce sujet, un document pour prévenir les risques de mélanomes (cancer de la peau) : Tous contre le mélanome.

En conclusion, la fonction d’identification des problèmes cutanés de Google Lens peut être utile pour les personnes qui cherchent à en savoir plus sur leurs affections cutanées et à obtenir des conseils préliminaires. Elle peut également contribuer à sensibiliser davantage les utilisateurs aux différents problèmes cutanés et à promouvoir une prise de conscience de l’importance des soins dermatologiques. Toutefois, elle ne remplace pas une consultation chez un dermatologue !