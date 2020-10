Google : vous pouvez désormais rechercher le titre d’une chanson juste en la fredonnant

Avec plus de 6 milliards de requêtes effectuées par jour sur sa plateforme, Google est de loin le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Compte tenu de ce statut dont il jouit, le service fait constamment l’objet d’une mise à jour qui vise non seulement à améliorer la sécurité, mais aussi à rendre l’expérience utilisateur plus riche.

Dans cette optique, Google vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui devrait ravir ceux dont la musique prend une place importante dans la vie. Effectivement, le moteur de recherche permet désormais de rechercher une chanson en la sifflant ou en fredonnant.

Un algorithme de machine learning

Vous avez une chanson qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps sans que vous parveniez à retrouver son titre ? Cette fonctionnalité que Google vient d’ajouter à son moteur de recherche pourrait vous être utile. Basée sur un algorithme de machine learning, elle a été mise en place pour aider à identifier une chanson fredonnée ou sifflée.

Pour parvenir à retrouver un titre, le géant de l’internet affirme avoir créé un système capable de reconnaître « l’empreinte digitale » de chaque chanson. « Nous avons conçu des modèles d’apprentissage automatique qui peuvent faire correspondre votre fredonnement, votre sifflement ou votre chant à la bonne empreinte digitale », a-t-il expliqué.

Concrètement, l’algorithme convertit le sifflement ou le fredonnement en une séquence numérique qui représente la mélodie de la chanson recherchée. Il la compare ensuite aux morceaux disponibles dans les bases de données de Google. À noter que pour constituer l’empreinte numérique, le système ne tient pas compte des détails tels que les instruments, le timbre et la tonalité de la voix.

Accessible depuis l’application Google

Pour lancer une recherche en utilisant cette nouvelle fonctionnalité de Google, il est nécessaire de recourir à l’application Google sur smartphone ou bien à Google Assistant. Pour l’heure, une vingtaine de langues sont prises en charge sur Android, alors que si on est un utilisateur iOS, il va falloir se contenter de l’anglais.

Il existe deux possibilités pour rechercher un morceau avec cette nouvelle technique proposée par le géant du web. Après avoir appuyé sur l’icône du micro, on peut lancer une requête soit en prononçant « Ok Google, quelle est cette chanson ? » ou bien en appuyant directement sur le bouton « Rechercher une chanson ». L’application vous invitera ensuite à fredonner ou à siffler la partie dont vous vous souvenez pendant environ 10 à 15 secondes.

Une fois que la recherche a été prise en compte, l’application affichera plusieurs choix de chansons accompagnées chacune d’un taux de correspondance. L’utilisateur pourra se baser sur ce dernier pour choisir le morceau qui correspond le plus à sa requête et obtenir ensuite de plus amples informations via la recherche classique. Cependant, l’efficacité ne semble pas encore au rendez-vous vu que les recherches ne fonctionnent pas à tous les coups.

