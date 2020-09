Apple inclut un algorithme « lavage des mains » dans son nouveau WatchOS7

Vous possédez une montre connectée AppleWatch ou vous êtes sur le point d’en acquérir une pour Noël ? Sachez que désormais, votre montre connectée va vous apprendre à vous laver les mains ! Avec l’épidémie qui reprend de plus belle et qui impose de durcir encore certaines règles, le lavage des mains et les gestes barrières sont de mise.

Même s’il peut sembler impensable de rappeler qu’il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, c’est pourtant le leitmotiv de tous les états du monde depuis quelques mois. Apple inclut donc désormais une petite application « Lavage des mains » dans WatchOS 7 !

Certains penseront que c’est une application gadget mais les ingénieurs Apple, eux, ont développé un vrai algorithme pour ce « lavage des mains ». Et finalement, c’est peut-être une excellente manière de cibler un public souvent jeune et peu enclin aux règles d’hygiène basique !

En pratique, le lavage des mains s’active sur l’AppleWatch dès que la montre détecte le frottement des mains sous l’eau. Le micro entend l’eau couler et les capteurs parviennent à reconnaître les gestes liés au savonnage des mains. Un décompte de 20 secondes s’engage alors pour poursuivre le lavage dans le temps nécessaire estimé par l’OMS !

Crédit photo : Apple

Même si le procédé parait simple, développer l’algorithme ne l’a pas été. Deep learning, analyse des gestes humains et intelligence artificielle pour transformer les gestes en données. Le nouveau système WatchOS7 inclut ce lavage des mains dès la mise à jour. Cela peut paraître inutile mais finalement les jeunes sont fascinés par les nouvelles technologies et les aider à respecter les gestes barrières de manière ludique est plutôt une bonne idée !