Votre montre connectée pourrait vous aider à arrêter de fumer, affirme cette étude

Comme chaque année, le 1ᵉʳ janvier apporte son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Pour les fumeurs, le passage au bureau de tabac dans les premiers jours de l’année, nous fait regretter l’oubli du 31 décembre ! Fumer est mauvais pour la santé, on le sait tous, mais arrêter de fumer ne se fait pas en claquant des doigts, je peux en attester ! Et, avec 12 millions de fumeurs en France selon Santé Publique France, ces augmentations ne semblent pas avoir l’impact espéré par les autorités. Pour tenter d’arrêter, certains choisissent le « mois sans tabac », d’autres les patchs, ou les gommes à mâcher ou encore le plus difficile : l’abstinence. Mais, saviez-vous que votre montre connectée pourrait bien devenir votre meilleure alliée dans cette lutte ? Grâce à une étude récente menée par l’Université de Bristol, les chercheurs ont mis au point une application innovante qui utilise les capteurs des montres intelligentes pour surveiller vos habitudes tabagiques et intervenir au moment clé. Décryptage.

Les bases de l’étude

L’étude intitulée « Presenting and Evaluating a Smartwatch-Based Intervention for Smoking Relapse (StopWatch) : Feasibility and Acceptability Study » a été publiée dans le JMIR Formative Research en 2024. Elle vise non pas à arrêter de fumer, mais à maintenir l’abstinence et à éviter les rechutes. Je ne compte pas les fois où j’ai arrêté de fumer une semaine avant de rechuter plus lourdement encore ! L’étude présente un système de prévention des rechutes basé sur une montre connectée, utilisant la détection passive du geste de fumer pour déclencher un soutien à l’arrêt du tabac. L’idée étant de proposer un soutien à l’arrêt du tabac via une montre connectée et à l’application StopWatch.

Comment fonctionne cette montre connectée ?

Dorénavant, les montres connectées modernes ne se contentent plus de compter vos pas ou de surveiller votre rythme cardiaque. Aujourd’hui, elles peuvent identifier les gestes typiques du fumeur grâce à leurs capteurs de mouvement ultra-sensibles. Une simple levée de main, un geste répétitif en direction de la bouche… l’application détecte ces signes et envoie immédiatement une alerte personnalisée à l’utilisateur. Les gestes des fumeurs sont toujours les mêmes, et la montre serait capable de les reconnaître et de prévenir l’abstinent qu’il vaudrait mieux qu’il ne les effectue pas. Dix-huit fumeurs ont testé l’intervention sur une période de deux semaines et ont fourni des retours qualitatifs sur l’acceptabilité de l’intervention et de la plateforme.

Les résultats de cette étude ?

L’étude menée par les chercheurs de l’Université de Bristol a prouvé que cette méthode pouvait réellement faire une différence. Dix-huit participants ont testé cette application pendant deux semaines. Résultat ? Deux tiers d’entre eux (12 sur 18) ont trouvé cette intervention utile et motivante. Les alertes discrètes, mais opportunes, leur rappelaient leurs objectifs et les empêchaient souvent de céder à la tentation. Cependant, des défis liés à l’autonomie de la batterie, à la taille de l’appareil et au style des notifications ont été notés, affectant l’adhésion à l’intervention et l’acceptabilité de la plateforme.

Imaginez : vous êtes au café, un moment typiquement associé à une cigarette. Votre montre vibre discrètement et affiche un message : « Respirez profondément, tenez bon, vous faites du bon travail ! ». Ce petit rappel au bon moment pourrait, à priori, transformer une envie passagère en une victoire personnelle. Plus d'informations ici.