Samsung Galaxy Watch 7, la première montre connectée certifiée pour détecter l’apnée du sommeil

Vous dormez paisiblement auprès de votre moitié quand, tout à coup, vous ne l’entendez plus respirer. Panique à bord, serait-elle victime d’une crise cardiaque ? Son cœur s’est-il arrêté de battre ? En tout cas, votre moitié semble ne plus respirer jusqu’à ce qu’une énorme expiration vous libère de votre angoisse légitime. Vous venez d’assister à une phase d’apnée du sommeil, un trouble qui touche 4,9 % des personnes. Parmi elles, seuls 2,4 % qui ont déclaré avoir des SE-SAHOS (Syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil) sont réellement diagnostiquées, selon Santé Publique France. Jusqu’à aujourd’hui, aucun appareil, sauf une machine médicale, était capable de détecter ce syndrome d’apnées du sommeil. Cela pourrait bientôt changer, puisque Samsung vient d’obtenir la validation de la FDA (Food and Drug Administration) américaine, pour la montre Galaxy Watch 7 dont le lancement est prévu en fin d’année. Décryptage.

D’autres tentatives de validations avant Samsung

La marque française Withings a fait une tentative pour obtenir la certification médicale pour sa montre ScanWatch, mais cette démarche n’avait pas abouti. Néanmoins, la montre peut détecter les perturbations de la respiration pendant le sommeil, une fonction partagée par d’autres modèles. En revanche, aucune n’avait encore reçu la certification de la FDA ou de son équivalent européen, l’agence européenne des médicaments ou de l’ANSM pour l’agence française. Tout pourrait donc évoluer grâce à la future Galaxy Watch 7, désormais habilitée pour détecter les apnées du sommeil en Corée du Sud, et aux États-Unis.

Comment la Galaxy Watch 7 détectera-t-elle les apnées du sommeil ?

Le détecteur d’apnées du sommeil, se trouvera, pour la Galaxy Watch 7, directement dans un capteur placé sous la montre, directement en contact avec le bras du porteur. L’application l’application Samsung Health Monitor 2 sera en mesure de détecter les variations du taux d’oxygène dans le sang, l’un des symptômes de l’apnée du sommeil. Cette fonction permettra ainsi d’alerter le porteur, et de l’inciter à consulter un spécialiste. Cependant, la montre serait capable de détecter l’apnée du sommeil sur les porteurs de 22 ans et plus, et en la portant pendant au moins 10 nuits de sommeil consécutives. Samsung doit encore passer quelques tests pour obtenir l’agrément de l’agence européenne du médicament, mais cela serait en bonne voie.

Quels sont les signes qui peuvent vous alerter ?

Nous n’aurons, à priori, pas tous les moyens ou l’envie de porter une montre connectée pendant nos nuits. Outre une consultation régulière chez un cardiologue, certains facteurs peuvent être responsables d’apnée du sommeil. Le site Ameli.fr, dresse quelques facteurs de risques comme :

Le fait d’être de sexe masculin et d’être âgé de plus de 65 ans (30 % des personnes de plus de 65 ans sont concernées)

Le fait d’être en surpoids, voire en obésité , et notamment au niveau du cou, à cause de la « graisse » située autour du pharynx qui peut obstruer les voies respiratoires.

, et notamment au niveau du cou, à cause de la « graisse » située autour du pharynx qui peut obstruer les voies respiratoires. Les anomalies ORL comme une obstruction nasale ou des amygdales trop volumineuses.

Les habitudes de vie et surtout la consommation de tabac, d’alcool, ou la prise de sédatifs.

Quant aux symptômes qui peuvent indiquer ce syndrome, ils sont nombreux, mais varie d’une personne à l’autre. Cependant, on constate souvent ces symptômes :

Interruption de la respiration pendant le sommeil (apnée)

Réduction de la respiration (hypopnée)

Ronflements nocturnes intempestifs, qui entraînent une fatigue diurne

Bouche sèche au réveil

Réveil nocturne par le sentiment d’étouffer

En cas de doute sur le fait que vous développiez des apnées du sommeil, c’est vers un pneumologue qu’il faudra vous diriger. Plus d’informations : news.samsung.com. Que pensez-vous de cette nouvelle avancée technologique ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .