Sleepmi Z3, l’invention d’un patch connecté qui promet de mettre fin aux ronflements

Vous dites de celui ou de celle qui partage votre lit que c’est un ronfleur invétéré ! Vos nuits sont pénibles, entrecoupées de vrombissements intempestifs qui proviennent de l’oreiller d’à-côté et des pulsions d’étouffements vous traversent parfois l’esprit ! La violence ne résout rien, et le ronflement est parfois considéré comme une maladie appelée ronchopathie, lorsqu’il devient chronique, ou est dû à des apnées du sommeil par exemple. En France, le phénomène du ronflement concerne environ 40 à 60 % des hommes, avec une prévalence moindre chez les femmes, bien qu’il affecte tout de même une femme sur quatre, explique le site francebleu.fr. Le problème étant que vous avez tout essayé pour que votre conjoint vous laisse dormir en paix, mais rien n’a fonctionné, et la chambre à part devient inévitable ! Un nouvel appareil, le Sleepmi Z3, actuellement en campagne sur Kickstarter promet d’être la solution à votre problème. Découvrez cette invention, qui avait été financée l’an dernier haut la main.

Sleepmi Z3 qu’est-ce que c’est ?

Pour résumer le Sleepmi Z3, nous pourrions dire qu’il met l’Intelligence Artificielle au service de votre sommeil. En effet, il est bien plus qu’un simple dispositif anti-ronflements ! Ce petit bijou de technologie va analyser, dans un premier temps, toutes vos habitudes de ronflements et les enregistrer dans sa base de données. Après analyse, il prendra lui-même, des mesures pour vous aider à ne plus ronfler. Couplé à une application smartphone qui fournit des données visuelles, il est également doté d’un capteur intégré qui surveille vos mouvements. Le Big Brother des ronfleurs ? Peut-être, mais apparemment, c’est pour la bonne cause !

Comment fonctionne le Sleepmi Z3 ?

Comme nous vous l’avons dit, Sleepmi Z3 fonctionne avec l’IA, donc grâce à des algorithmes qui identifient précisément les ronflements. Lorsque l’appareil détecte que vous ronflez, il envoie une légère impulsion pour vous inciter à changer de position, rétablissant ainsi l’élasticité des muscles de votre gorge. De plus, il est personnalisable, puisque vous pouvez choisir les moments où Sleepmi Z3 interviendra.

Par exemple, les moments où vous pouvez ronfler sans déranger votre partenaire, quand celui-ci est déjà parti, peuvent être ôtés de l’intervention du Sleepmi Z3. De plus, l’application Sleepmi propose une visualisation complète de vos habitudes de sommeil, y compris la position du corps, la durée des ronflements et l’effet direct des interventions. Sleepmi Z3 détecte votre position toute la nuit et, si vous ronflez sur le dos, vous ressentirez une légère vibration incitative à changer de côté, sans vous réveiller complètement. Cela évitera à votre partenaire de vous secouer comme un prunier.

Combien coûte le Sleepmi Z3 ?

Lors de la campagne de financement participatif initiée sur Indiegogo, le Sleepmi Z3 était vendu en précommande au prix de 99 $ (90 €). La campagne Kickstarter expliquait que plus de 100 000 utilisateurs avaient été aidés par le premier modèle, le Sleepmi. Nous ignorons si le Sleepmi Z3 a été commercialisée, mais l’idée est plutôt intéressante, lorsque l’on sait que 7 Français sur 10 ronflent chaque nuit, selon le site Pourquoi Docteur ? En attendant, vous pouvez toujours essayer quelques-unes de ces astuces sans garantie de résultat :

Siffler un air engageant à votre partenaire

Le pousser doucement pour qu’il change de position

Lui faire porter un masque anti-ronflement, pas forcément sexy, mais relativement efficace

Porter des Boules Quiès

Enfouir votre tête sous l’oreiller

Est-ce que le Sleepmi Z3 fonctionne vraiment ?

Impossible de répondre à cette question, car de nombreux doutes subsistent sur l’existence même de ce produit. En effet, la campagne a pris fin et les livraisons étaient prévues en avril 2023, et si l’on en croit les commentaires, ces dernières ne seraient toujours pas honorées. Pas très rassurant, les derniers messages des créateurs datent de plusieurs semaines et de nombreuses personnes crient à l’arnaque et demandent un remboursement. Des informations à sérieusement étudier avant d’investir dans ce dispositif, vous êtes prévenus !

Bref, les ronfleurs vous diront toujours qu’ils ne ronflent pas ! Normal, eux ne s’entendent pas ronfler, ce qui n’est pas le cas de ceux qui partagent leur vie ! Êtes-vous confrontés à des problèmes de ronflements ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.