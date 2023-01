Motion Pillow : l’invention d’un coussin anti-ronflement primé au CES de Las Vegas

Entre 10 et 20 millions, c’est le nombre de ronfleurs français. Un trouble du sommeil qui gâche la vie des ronfleurs, mais également de ceux qui partagent leurs vies. La moitié de ceux qui partagent les nuits d’un ronfleur se disent affectés par les ronflements et 70 % d’entre eux se disent fatigués au réveil et/ou de mauvaise humeur. Le problème du ronflement, c’est qu’il n’existe pas réellement de solution pour l’arrêter. Si la consommation de tabac, d’alcool et l’obésité sont souvent mis en cause et que remédier à ces problèmes peut diminuer les ronflements, il n’existe pas de remèdes miracles pour que cessent ces bruits dérangeants. Lors du dernier CES de Las Vegas, une start-up sud-coréenne 10minds a présenté une nouvelle version de son invention : le Motion Pillow, un coussin anti-ronflement. Découverte.

Motion Pillow, qu’est-ce que c’est ?

L’oreiller Motion Pillow n’a pas été inventé cette année, il existe depuis quelques années et a déjà été primé lors des trois dernières éditions du CES de Las Vegas, concours international d’innovations. La version 2023 de Motion Pillow promet d’arrêter les ronflements, grâce à des coussins gonflables intégrés dans l’oreiller qui vont repositionner la tête du dormeur ! Concrètement, cet oreiller connecté va détecter les ronflements dès les premiers bruits et enclencher le gonflage des coussins intégrés. Les petits coussins vont alors se gonfler et se dégonfler afin que la tête du dormeur soit « basculée » sur le côté. Vous avez dû remarquer que votre conjoint ronflait quand il était sur le dos. Le repositionnement sur le côté permet donc de dégager les voies respiratoires et d’arrêter les ronflements.

Des tests concluants pour le Motion Pillow

Selon le fabricant, 93,7 % des utilisateurs du Motion Pillow ne ronfleraient plus grâce à l’oreiller. En réalité, l’oreiller innovant agit sur la colonne cervicale en soulevant la partie haute de la colonne vertébrale. Une fois la tête ainsi relevée et tournée sur le côté, le ronflement s’arrête. L’oreiller peut également exercer de légères pressions sur les muscles qui se trouvent près des voies respiratoires, ce qui contribue également à stopper les ronflements. Si vous êtes propriétaire d’un chien ronfleur, pas d’inquiétude : 10minds assure que l’oreiller ne se fiera pas aux ronflements « annexes » pour déclencher le gonflage, mais seulement à ceux du dormeur. Notons qu’un Motion Pillow coûte près de 300 € quand même !

Mais au fait, pourquoi ronfle-t-on ?

Selon le site Ameli.fr, les causes du ronflement sont multiples. Les hommes ronflent davantage que les femmes et le ronflement augmente avec l’âge. Le surpoids, l’obésité, l’absorption d’alcool ou de tabac, la prise de médicaments tels que somnifères ou antihistaminiques sont des facteurs aggravants du ronflement. Le ronflement peut aussi être de nature physiologique, par une obstruction nasale ou une malformation de la cloison nasale. Il peut également être passager à cause d’une rhinite ou d’une angine. Un ronfleur peut envoyer jusqu’à 100 décibels à chaque respiration, ce qui correspond au passage d’un 38 t quand même ! Il est donc aisé de comprendre que le ronflement peut empoisonner la vie d’un couple, jusqu’à faire « chambre à part » lorsque cela est possible. Pour le ronfleur, il se trouve fatigué au réveil et moins vigilant que s’il n’avait pas ronflé. Les ronfleurs souffrent de rhonchopathie et le mécanisme survient généralement sur le dos, lorsque les muscles de l’arrière-gorge, de la luette, de la langue et du palais se relâchent, ils viennent obstruer les voies respiratoires. Lors d’une inspiration, l’air ne passe pas correctement et fait vibrer le pharynx, cela se traduit par le ronflement. Plus d’informations : motionpillow.com