Actuellement sur Kickstarter, cette taie d’oreiller promet de mettre fin aux ronflements

Le saviez-vous qu’une grande partie de la population ronfle ? En France, plus de la moitié des hommes seraient concernés et une femme sur quatre ronflerait. Par ailleurs, ils savent rarement qu’ils ronflent, ce qui est souvent source de conflit entre leurs partenaires de lit ou leurs colocataires. Les ronflements deviennent gênants lorsqu’ils sont majeurs, c’est ce qui a poussé Warm Sleep Technology Co. Ltd à développer une taie d’oreiller un peu particulière. Celle-ci est dotée d’un système de vibration intelligent anti-ronflement, mais aussi et surtout, peut générer de la chaleur pour offrir une nuit douce et paisible aux utilisateurs, en hiver. Cette taie d’oreiller est actuellement disponible sur Kickstarter à un prix avoisinant les 80 €.

Une conception anti-ronflement avancée

Cette taie d’oreiller intelligente est accompagnée d’un module de vibration qui, vous l’aurez deviné, a une fonction un peu particulière. Celui-ci détecte automatiquement les ronflements et vibre doucement pour le signaler à la personne concernée. Ce système de vibration est conçu pour avertir, tout en douceur, les utilisateurs qu’ils ronflent. Hormis ce module noir, un adaptateur, un câble type C et un manuel d’instruction accompagnent la taie d’oreiller de Warm Sleep Technology Co. Ltd. Il est important de noter que celle-ci bénéficie d’une protection contre les surtensions, les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et les surintensités. Elle est également lavable en machine et est hautement imperméable.

Une technologie de chauffage au graphène

Les concepteurs ont utilisé la technologie de chauffage en graphène, avec un taux de conversion de chaleur allant jusqu’à 99 %. Concrètement, grâce à cette technologie, la taie d’oreiller libère des ondes infrarouges lointains de 6 à 14 microns et distribue la chaleur uniformément sur toute sa surface. Elle convertit rapidement l’énergie électrique en énergie thermique, vous permettant de profiter d’une chaleur confortable sous votre tête et vos épaules, même durant les nuits froides. D’ailleurs, ces ondes d’énergie chaudes et douces peuvent pénétrer profondément dans la peau. À noter que la température de la taie d’oreiller est surveillée en temps réel et en cas de surchauffe, l’alimentation est coupée automatiquement. Trois niveaux de température sont disponibles (vert 45 °C, bleu 50 °C et rouge 55 °C) et il n’y a pas de rayonnement électromagnétique.

Un tissu respectueux de l’environnement

Cette taie d’oreiller révolutionnaire est conçue avec un tissu respectueux de l’environnement, respirant et sûr, permettant aux utilisateurs de passer une bonne nuit de sommeil. Warm Sleep Technology Co. Ltd. a opté pour du velours écologique, léger, délicat au toucher et doux pour la peau. En outre, les concepteurs ont choisi un matériau isolant de haute qualité qui s’adapte parfaitement à la tête et aux épaules, vous évitant ainsi d’attraper un rhume pendant votre sommeil.

Pour information, cette taie d’oreiller est proposée en deux couleurs, à savoir orange et gris, et est actuellement disponible sur Kickstarter. Concernant le prix, l’offre Super Early Bird est d’environ 75 €, tandis que celle Early Bird est d’approximativement 84 €. Si vous voulez soutenir le projet, n’hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme de financement. Une solution anti-ronflement telle que celle-ci vous intéresse ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .