Snore Circle : un dispositif non-invasif qui veut éradiquer les ronflements

Le ronflement est l’un des plus grands ennemis du sommeil. Il empêche à la fois le ronfleur et son entourage de bien dormir. Vous avez peut-être déjà tout fait pour y lutter, mais rien n’a fonctionné ? Ne soyez pas déçu, car ce ne sont pas les solutions qui manquent, et l’une d’entre elles se nomme Snore Circle.

Elle nous vient d’une entreprise chinoise du nom de VVFLY Electronics. Il s’agit d’un petit boîtier à placer sous le menton qui doit son efficacité aux micropulsions électriques qu’elle produit. Ce sont ces petites boites qui contribuent à l’amélioration de la qualité du sommeil du porteur, et par conséquent, de son entourage. S’agit-il du meilleur dispositif anti-ronflement ? Voyons ce que dit son fabricant pour répondre à cette question.

Une nouvelle approche contre les ronflements

Il suffit de faire un petit tour sur internet pour se rendre compte que les solutions anti-ronflements sont variées, à commencer par les patchs nasaux et les exercices pour la langue; il y a également les appareils à mettre dans les narines, et ceux qui aident à réduire le bruit. Vous en avez déjà utilisé au moins un, mais cela n’a pas eu l’effet escompté ? La nouvelle approche proposée par VVFLY Electronics pourrait être la meilleure solution à ce problème.

Avant de vous allonger sur votre lit pour dormir, il suffit de fixer le Snore Circle sous votre menton. Cela implique tout de même la nécessité d’utiliser une bande adhésive jetable pour s’assurer de la fixation de ce dispositif de 23 grammes. La cause du ronflement est une réduction du flux d’air due à l’obstruction des voies respiratoires supérieures combinée au relâchement des muscles au niveau du pharynx. Grâce à la stimulation de ces muscles par micro-impulsions électriques, Snore Circle permet de faire circuler efficacement l’air, et donc de stopper le ronflement.

Aucun effet néfaste sur la santé

VVFLY Electronics assure que cette stimulation n’a aucun effet secondaire sur le ronfleur qui, au contraire, pourra profiter d’une bonne nuit de sommeil. On aura le choix entre une quarantaine de modèles d’intervention, avec 30 niveaux d’intensité. Le dispositif constitue même, selon son constructeur, un moyen idéal pour la surveillance de l’apnée du sommeil. Grâce à une application dédiée, l’utilisateur sera en mesure de suivre la qualité de son sommeil.

Première livraison dès décembre

Il est intéressant de noter que l’entreprise asiatique à l’origine du concept n’a pas encore mis en production son appareil anti-ronflement; au lieu de cela, elle a organisé une campagne de crowdfunding sur Indiegogo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès est au rendez-vous, car le projet a déjà atteint près de 9000 % de son objectif initial. VVFLY Electronics vise une livraison dès décembre prochain.

Pour espérer être parmi les premiers à pouvoir utiliser le Snore Circle, il faut participer à hauteur de 615 dollars hongkongais au moins, soit à peu près 68 €. Avant de vous lancer, notez bien cependant que le dispositif ne peut pas se fixer sur votre menton si vous avez une barbe.