Bracelet, coques et vitres de protection... Comment protéger votre Galaxy Watch 3 ?

Disponible sur le marché depuis août, la Galaxy Watch 3 a tout pour plaire. Il faut dire que Samsung a su miser sur les bonnes fonctionnalités pour en faire un compagnon high-tech indispensable en ces temps de crise sanitaire.

La nouvelle montre connectée embarque en effet tout ce qu’il faut pour vous permettre de garder un œil vigilant sur votre état de santé : capteur de fréquence cardiaque, fonctionnalité avancée de suivi de sommeil, mesure du taux d’oxygène dans le sang (VO2 Max), ECG (électrocardiogramme), gestion des menstruations et détection des chutes…

Justement en parlant de chute, la Galaxy Watch 3 a peut-être été conçue pour être ultra-résistante aux chocs, mais mieux vaut prévenir que guérir ! Voici quelques idées d’accessoires pratiques pour accompagner votre montre, et la protéger efficacement contre les (risques) de chutes.

Le protecteur d’écran CAVN

Disponible pour un peu moins de 9 euros, ce protecteur d’écran en verre trempé et feutre robuste été spécialement pensé pour protéger l’écran de votre Samsung Galaxy Watch 3 sans entraver son utilisation. Dur et incassable, il offre une protection efficace contre les rayures et les chocs.

Le protecteur d’écran CAVN présente également le plus d’être compatible avec l’économiseur d’écran de la Galaxy Watch 3. Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en bas de cet article, il s’installe vraiment très facilement et sans bulles par-dessus l’écran de la montre. À noter que l’accessoire est uniquement compatible avec la version Galaxy Watch 3 45 mm.

La coque de protection CAVN

Cet étui pare-chocs an été spécialement conçu pour la Samsung Galaxy Watch 3 45 mm dont il couvre entièrement les bords et la protège efficacement des rayures, chutes et chocs. La coque de protection CAVN a été façonnée avec la technologie de découpe laser qui garantit des découpes de trous très précises.

Ces dernières permettent à la coque d’offrir un accès facile et sans défaut à tous les boutons, capteurs et ports de la montre. Disponible à un peu moins de 9 euros, l’accessoire propose l’option charge direct avec étui. Il est compatible avec le protecteur d’écran CAVN.

Le bracelet de montre BARTON Watch Bands

Ce bracelet en silicone vous permettra de porter votre montre avec style et confort. Idéal pour les sportifs, l’accessoire est imperméable et lavable. Il est également doté d’un dos texturé qui empêche les glissements contre la peau moite.

Pratique, le bracelet de montre BARTON Watch Hands est compatible avec tous les modèles de montres classiques ou Smartwatch pourvu qu’ils utilisent les barres de ressort de 18, 20 ou 22 mm. Proposé à partir de 16 euros, l’accessoire se décline en un large choix de coloris originaux (bleu marin, citrouille, marron chocolat, rouge cramoisi, happy yellow…). Si vous en achetez plusieurs, les bracelets sont très faciles et rapides à interchanger.

Le bracelet de montre FULLMOSA

Ce bracelet de montre est fabriqué avec de la silicone à haute résistance, dont l’acide et la poussière ne peuvent pas venir à bout. Imperméable et non toxique, sa surface texturée est agréablement douce au toucher et vous permettra de porter votre montre en tout confort.

Son système de boucle en acier inoxydable permet une attache et une libération vraiment rapide et facile du bracelet. Pour un peu moins de 13 euros, le bracelet de montre FULLMOSA est compatible avec un large choix de Smartwatch, dont la Galaxy Watch 46 mm. Enfin, l’accessoire offre également plusieurs choix de couleurs différentes pour chaque face : noir dessus et bleu dessous, noir dessus et orange citrouille dessous (ou vice-versa), noir dessus et rouge dessous…

