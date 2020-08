Comment activer l’option eSIM 4G LTE sur votre Samsung Galaxy Watch 3 ? (code erreur 4001)

La montre Samsung Galaxy Watch 3 est disponible depuis vendredi dernier. Un petit bijou qui fera sans doute l’objet d’un article test complet sur Neozone. La version « haut de gamme » de la montre dispose d’une connectivité 4G LTE grâce à sa carte eSIM intégrée. Une option bien utile quand vous n’êtes pas à portée du Bluetooth de votre téléphone.

Après avoir un peu galéré pour l’activer avec un Oneplus 8 Pro je partage aujourd’hui cette petite astuce pour en profiter pleinement. Pour ce tutoriel je vais mentionner mon opérateur téléphonique Red By SFR mais l’astuce devrait fonctionner avec Orange et Bouygues. Elle ne fonctionnera pas avec Free car ce dernier ne propose pas encore d’option montre connectée…

Il faut savoir que l’option « Montre connectée » s’active directement via l’application Samsung Wearable avec l’onglet « Forfaits Mobile« . Théoriquement il suffit de cliquer sur ce menu, de choisir sa carte SIM et lancer la procédure d’inscription. Une fenêtre de votre opérateur doit théoriquement s’ouvrir pour que vous puissiez vous identifier et de valider l’inscription.

Sauf que voilà, la fenêtre refuse de s’ouvrir avec un Oneplus 8 Pro, empêchant ainsi l’inscription au service. Après avoir contacté le SAV de Red By SFR par chat (impossible d’avoir une vraie personne avec cet opérateur low-cost) et après avoir été redirigé à deux reprises sur deux services techniques différents, impossible de trouver une solution…

Je me suis donc tourné vers les forums américains et FR afin trouver une solution par moi-même, et force est de constater que je suis loin d’être le seul à rencontrer ce problème d’activation. Un problème rencontré majoritairement par des non utilisateurs de téléphone Samsung. Vous voyez ou je veux en venir ?

L’astuce consiste « simplement » à utiliser un téléphone de marque Samsung pour activer le service « montre connectée » de votre opérateur.

Voici la procédure

Sauvegarder les paramètres et données de votre montre sur le cloud Samsung Réinitialisez la montre intégralement. Procurez-vous un téléphone Samsung (sous Android 5.0 ou + avec un minimum de 1,5 GB de RAM.) et insérez votre carte Sim à l’intérieur Appairez la montre avec le téléphone Samsung, lancez et complétez la procédure d’inscription (vous devriez recevoir un SMS de confirmation) Réinitialisez la montre une deuxième fois. Remettez votre carte Sim dans votre propre téléphone et synchronisez-la avec votre montre Restaurez votre sauvegarde

Au premier lancement il est possible que vous obteniez le même message d’erreur, mais pas de panique, l’option devrait quand même être activée. Vous pouvez dorénavant profiter de l’option 4G de votre montre.

