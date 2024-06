Comment fonctionne une montre solaire et pourquoi les adopter ?

Comment fonctionne votre montre ? Avez-vous besoin de la remonter, ou de changer la pile ? Je me souviens de mon enfance, quand les montres à quartz venaient d’être inventées, mais qu’elles n’inspiraient pas réellement confiance. Chaque soir, j’avais une mission : remonter la montre de mon grand-père pour qu’il soit à l’heure à l’usine le lendemain. Qui remonte encore sa montre aujourd’hui ? La montre à quartz a été inventée par Seiko en 1969 et s’appelait la Seiko Quartz ASTRON. Elle était la première montre à quartz, donc à piles, commercialisée. Depuis, la plupart des montres sont à piles, et conçues pour durer très longtemps. Cependant, une nouvelle technologie, bien plus écologique, a fait son apparition : la montre solaire ! Comment fonctionne une montre solaire ? Pourquoi est-ce une bonne idée de l’adopter ? Je vais tout vous expliquer.

Pourquoi choisir une montre solaire ?

La plupart des montres à piles, fonctionnent avec ce que l’on appelle des piles boutons, qu’il faut régulièrement changer. Un changement relatif puisque les montres sont conçues pour ne pas avoir à changer de piles tous les mois. Je n’ai encore jamais remplacé la mienne en deux ans. Néanmoins, un beau jour, elle s’arrêtera et le changement de pile sera inévitable. Or, ces piles boutons sont une source de pollution pour la Planète, car chaque pile bouton contient 1 g de mercure. De plus, elles sont relativement chères si vous optez pour des piles boutons de qualité. La montre solaire, comme son nom l’indique, se recharge grâce à la lumière du soleil, et n’emploie donc aucune pile polluante. Choisir une montre solaire, c’est en conséquence réduire les déchets électroniques, mais également réduire l’impact environnemental lié à la fabrication de ces piles. Le mercure est un métal lourd toxique qui peut causer des problèmes de santé graves et durables pour celles et ceux qui doivent l’extraire, rappelle l’ONU dans un communiqué.

Comment fonctionne une montre solaire ?

Les montres solaires sont équipées de petits panneaux solaires intégrés dans le cadran de la montre. Ces panneaux captent la lumière naturelle et artificielle. Les minuscules panneaux solaires convertissent la lumière en énergie électrique. Cette énergie est ensuite stockée dans une batterie rechargeable, généralement au lithium, à l’intérieur de la montre. Cette batterie peut suffisamment stocker d’énergie pour utiliser la montre pendant plusieurs mois avec une seule charge complète. Bien entendu, les montres solaires sont conçues pour être très économes en énergie. Elles sont capables de fonctionner durant une longue période sans exposition à la lumière après une charge complète. Ne vous inquiétez pas des jours sans soleil, ou de la nuit, la batterie peut tenir de longs mois, sans être rechargée.

Un exemple concret avec la gamme Ice Solar Power par Ice Watch*

Depuis de nombreuses années, je porte des montres Ice Watch, car je le sais durables, robustes et jolies. Et, je n’ai jamais eu à déplorer quelque panne que ce soit. Ma prochaine montre, quand la mienne sera en fin de vie, sera probablement une montre solaire pour les raisons que j’ai évoquées plus haut. La marque Belge, connue pour ses montres colorées, a lancé, en 2021, la gamme Ice Solar Power, des montres solaires relativement abordables, autour de 100 €. Ice Watch a choisi des matériaux résistants comme le silicone, l’acier inoxydable et le verre minéral, pour fabriquer des montres robustes et durables.

Et, la marque va encore plus loin en proposant un emballage en plastique recyclable et réutilisable. En optant pour une montre solaire, vous faites un choix respectueux de l’environnement en réduisant les déchets de piles. Et, c’est une excellente idée pour la planète ! Portez-vous déjà une montre solaire ? Et, qu’en pensez-vous ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Promo Meilleure Vente n° 1 ICE-WATCH - Ice Solar Power Borealis - Montre Bleue pour Homme avec Bracelet en Silicone - 019032 (Medium) Passez au vert et faites un geste pour la planète avec la idéale montre ICE solar power borealis; Ultra plate et super légère, cette montre à énergie solaire au bracelet en silicone ultra souple...

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque Ice Watch, mais relève du libre choix de l’auteure.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez