Humidité, moisissures et énergie, combien de temps faut-il aérer en hiver ?

Quels sont les gestes que vous effectuez lorsque le froid est glacial à l’extérieur ? Vous fermez les portes, les volets, les fenêtres et tirez les rideaux ? C’est une réaction « normale » pour se protéger du froid, et avec les différentes augmentations des tarifs de l’électricité, on se dit que c’est peut-être une bonne idée. Erreur, se calfeutrer est une très mauvaise idée, et c’est même contre-productif en termes de chauffage et d’économie. En effet, aérer quotidiennement son logement est essentiel pour la santé d’abord, et par ailleurs pour économiser sur vos factures, et améliorer la qualité de l’air. Mais, alors, pourquoi faire entrer le froid pourrait finalement vous permettre d’avoir plus chaud ? Explications.

Le manque d’aération provoque l’humidité

Quand vous respirez, que vous cuisinez, ou que vous vous douchez, vous produisez de la vapeur d’eau. Cette dernière provoque de l’humidité qui, progressivement, s’accumule sur les murs, les plafonds et qui subsiste dans l’air ambiant. Et, un air humide est, bien entendu, plus difficile à chauffer qu’un air sec. Je rappelle que le taux d’humidité doit normalement se situer de 40 à 60 %. La conséquence sur votre facture est immédiate : vous consommez plus d’énergie. Alors qu’en évacuant l’humidité chaque jour, vous remplacez l’air humide par de l’air sec, beaucoup plus facile à chauffer évidemment.

Comment aérer efficacement votre logement chaque jour ?

Attention, il ne s’agit pas de laisser toutes les fenêtres ouvertes pendant des heures pendant que le thermomètre affiche zéro degré, sauf si vous souhaitez pulvériser le compteur et votre facture ! La norme pour une aération efficace est de 5 à 10 minutes par jour, un laps de temps qui permettra de renouveler l’air ambiant sans provoquer d’augmentation du chauffage. Pour être efficace, l’idéal étant de provoquer un courant d’air pendant ce laps de temps, parfait chasseur d’air humide et vicié !

Quelles sont les meilleures heures pour aérer votre logement ?

Si ouvrir les fenêtres pendant des heures ou les conserver fermées ne sont pas les bonnes méthodes, il faut aussi choisir le « bon moment ». Ainsi, il est conseillé d’aérer hors des périodes de pollution extérieure. Le matin, de 8 à 11 h, par exemple, est idéal pour renouveler l’air avant que la journée ne devienne trop polluée. Vous pouvez également ouvrir vos fenêtres le soir après 22 h, moment où la pollution de l’air diminue. En revanche, évitez d’aérer de 14 à 18 h, lorsque les niveaux de pollution extérieure sont à leur pic, surtout en milieu urbain. Si vous vivez à la campagne, vous pouvez aérer à n’importe quelle heure de la journée, et vous avez une sacrée chance !

Pourquoi faut-il absolument chasser l’humidité ?

Comme je vous l'ai expliqué, l'humidité est votre ennemie en période fraîche. En l'accumulant et en conservant vos fenêtres fermées, l'humidité va favoriser l'apparition de moisissures dans les pièces d'eau plus particulièrement. Ces moisissures peuvent nuire à votre santé, en plus de nuire à votre porte-monnaie, car ce sont des champignons qui se développent. Ils peuvent provoquer des réactions allergiques, voire des problèmes respiratoires chez les plus fragiles. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir vos fenêtres quelques minutes chaque jour, pour mieux consommer et mieux respirer.