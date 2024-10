Existe-t-il réellement un « mode hiver » pour les fenêtres ? indice : NON !

Alors que dans les immeubles collectifs, le chauffage sera rallumé le 15 octobre, comme chaque année, précise Le Figaro immobilier, je n’ai pas eu le courage d’attendre. Depuis quelques jours, j’utilise un radiateur génial dont je vous parlerai bientôt, j’ai trop froid dans mon appartement lui-même au sein d’un vieil immeuble. Je le paierai, je le sais, mais tant pis, si ma facture augmente un peu. J’ai plusieurs fois, lu, que les fenêtres disposaient d’un « mode hiver », pour nous protéger du froid. Avant de toucher à mes fenêtres, j’ai quand même cherché à me renseigner sur le bien-fondé, et sur la réelle existence de ce fameux « mode hiver ». Je vous livre les détails de ma réflexion, en précisant que les rumeurs ont parfois la dent dure. Décryptage.

Le « mode hiver » sur les fenêtres, qu’est-ce que c’est ?

Ainsi, je vais peut-être vous étonner, mais en réalité, le « mode hiver » n’existe pas, même s’il est souvent vanté par les médias. Ce qui est appelé, à tort, le « mode hiver », est concrètement un réglage de la pression exercée sur les joints de vos fenêtres. Sur le côté de votre fenêtre, vous pouvez apercevoir de petits cylindres appelés « galets ». Ce réglage sert à gérer la compression entre l’ouvrant (la fenêtre) et le bâti (le cadre). Les joints sont alors plus ou moins écrasés pour que votre fenêtre soit étanche à l’air à ce niveau-là. De votre côté, vous ressentirez la pression exercée sur la poignée, qui sera plus ou moins commode à tourner. Ces galets ont une autre utilité : rendre plus difficile le passage d’un « tournevis » ou d’un objet pour une tentative d’effraction.

Mais alors le « mode hiver » permet-il de faire des économies ?

Eh bien, là encore, la réponse s’avère négative, et gonfler vos joints pourrait même avoir un effet contre-productif. En réalité, une fois le réglage effectué et rendant les fenêtres étanches, il ne faudrait plus y toucher. Pourquoi ? Les galets sont réglés en usine pour remplir leur fonction au niveau du joint. Si vous comprimez ce dernier plus que de raison, vous risquez tout simplement de l’abimer et en seriez quittes pour le changer. Le seul moment pour lequel vous devriez toucher à ces galets étant lorsque votre poignée devient difficile à tourner, et par conséquent, votre fenêtre à fermer.

Mais, alors, comment éviter les déperditions de chaleur par les fenêtres ?

Vous l’aurez compris, le « mode hiver » est une fausse bonne idée, qui ne vous permettra pas de faire des économies ! En revanche, il existe d’autres manières, qui n’altèreront pas l’état de vos fenêtres, et vous procureront une meilleure isolation. La première des choses à faire étant de vérifier l’état de vos joints de fenêtres, et le cas échéant de les changer. Vous pouvez aussi renforcer l’isolation avec des joints autocollants, à poser autour de la fenêtre, et parfois autour du dormant.

Enfin, la dernière solution consiste à installer pour l’hiver des rideaux thermiques occultants qui bloqueront le froid dans l’espacement entre eux, et la fenêtre. Et, vous ? Quelle est votre astuce pour éviter de « chauffer dehors » ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .