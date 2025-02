Combien de temps et quand faut-il aérer les pièces de sa maison en hiver ?

Lorsque je me réveille le matin, et pendant que mon café coule, je jette un œil à la fenêtre pour jauger de la température. Quand les hautes herbes du champ qui jouxte la maison sont recouverts de givre, je me dis que je vais devoir me couvrir. J’avoue que je n’ai alors qu’une envie : m’enfermer et me cacher sous la couette ! Ouvrir les fenêtres par -5 °C dehors ? Euh, je n’ai pas trop envie de laisser entrer l’air glacial dans mon logis. Cependant, je le fais quand même chaque jour, un conseil de ma mère, pour éviter les virus et l’humidité. Alors, ma mère a-t-elle raison ou tort au sujet de l’aération de mon logement, je fais pour vous le tour de la question en m’appuyant sur une source fiable et sur les conseils de l’ADEME ! Décryptage.

Aérer son logement chaque jour pour un air plus sain

L’ADEME, dans son document, conseille d’aérer son logement chaque jour, à raison de 5 à 10 minutes. Une habitude qui vous permettra d’abord de respirer de l’air frais et revigorant pendant ce laps de temps, mais qui est surtout bénéfique pour votre maison. L’entrée d’air frais et de préférence non polluée, j’y reviendrai, va chasser l’humidité qui se trouve à l’intérieur. Je vous rappelle que le taux d’humidité doit être compris de 40 à 60 % pour un intérieur confortable. Une aération supplémentaire ? Oui, lorsque vous vous trouvez derrière les fourneaux ! La cuisson des aliments provoque irrémédiablement un surplus d’humidité, ouvrir la fenêtre quand vous cuisinez est essentiel. De plus, vous éviterez le déclenchement de la sirène de votre détecteur de fumée, ce qui peut être salvateur pour vos oreilles !

Quelles sont les tranches horaires à privilégier pour aérer votre maison ?

Pour répondre à cette question, il faut avant tout, identifier votre zone d’habitation. Dans mon cas personnel, je vis à la campagne, entourée de champ et de forêts, je ne suis pas, donc, pas très exposée à la pollution. Néanmoins, un immense pôle aéronautique étant situé à deux pas de chez moi, j’évite les heures de pointe pour ne pas récupérer les gaz d’échappement des salariés qui embauchent ou débauchent. En ville, les pics de pollution se situent de 14 h à 18 h, c’est donc le moment pendant lequel vous devez laisser vos fenêtres fermées. Privilégiez les horaires situés de 8 h à 11 h, ou cinq minutes après l’idée de se coucher, afin de récupérer un air sain avant de filer dans les bras de Morphée.

L’air intérieur a besoin d’être renouvelé

Aérer son logement n’est pas une lubie écologique, mais bel et bien un acte essentiel pour protéger notre santé. En effet, plusieurs éléments polluent insidieusement nos intérieurs. C’est le cas, entre autres, de nos meubles, de certains matériaux, de nos produits ménagers, voire de nos produits d’hygiène. Ces derniers émettent des COV (composés organiques volatils) dont il est préférable de se débarrasser. Si vous hébergez des animaux domestiques, ils remuent des poussières, des acariens ou encore des pollens à longueur de journée. Aérer c’est aussi assurer leur bien-être soit dit en passant.

Enfin, je vous conseille de vérifier et d'entretenir vos VMC, qui peuvent être encrassées et contribuer à la pollution de l'air. Un dernier atout ? En laissant entrer de l'oxygène, vous éviterez une trop forte concentration de CO2, qui peut, en cas de maladie infectieuse, être la source d'une contagion familiale ! Et, vous ? Quelles sont vos habitudes en matière d'aération ? Plutôt du matin ou du soir ?