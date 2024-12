Lorsqu’il fait très froid dehors et même si le chauffage est poussé à fond, il est possible que l’on ait froid à l’intérieur. L’isolation est bien entendu essentielle dans un logement, comme l’explique EDF sur son site. Et, parmi les responsables de ces déperditions de chaleur, je nommerais, bien sûr, les fenêtres ! Néanmoins, il existe quelques astuces, simples à mettre en place, pour que la chaleur reste à l’intérieur, et ne file plus chauffer dehors, comme le disait ma grand-mère ! Alors, quelles sont ces astuces ? Je vous les dévoile immédiatement. C’est parti.

Astuce n° 1 : le double vitrage, un élément indispensable !

Dans les anciennes bâtisses, il est encore possible de trouver des fenêtres en simple vitrage et si c’est votre cas, c’est une très mauvaise nouvelle ! Pour le constater, vous n’avez qu’à poser la main sur la vitre pour constater qu’elle est aussi gelée que le froid qui règne à l’extérieur. Certes, l’investissement dans les fenêtres à double vitrage représente une somme élevée, mais vous pourriez, grâce à cela, économiser jusqu’à 40 % sur votre facture d’énergie. Et, si vraiment votre budget ne permet pas ces travaux, vous pourriez opter pour des dispositifs de survitrage qui s’installent directement sur les vitres. Cela permettra, au moins, de limiter les dégâts. De plus, il est aussi possible de changer uniquement les vitres simples par du double vitrage, à condition que le bâti soit en bois uniquement.

Astuce n° 2 : vérifiez vos VMC et aérez votre maison !

Chauffer un air humide, c’est engranger une surconsommation de chauffage, et par conséquent, un surcoût sur vos factures. Pour maintenir un taux d’humidité acceptable, les habitations sont équipées de VMC, normalement dans la plupart des pièces. Ces petites ouvertures sur l’extérieur permettent de recycler l’air intérieur, mais elles s’encrassent rapidement. Pensez à les vérifier et à les nettoyer au moins une fois par an. De plus, et même s’il gèle dehors, aérez chaque jour 10 minutes votre maison est l’assurance de chauffer un intérieur sain sans excès d’humidité.

Astuce n° 3 : vérifiez vos joints de fenêtres !

Changer ou installer des joints d’étanchéité est une étape essentielle pour éviter les infiltrations d’air autour des fenêtres. Si les joints sont absents ou abîmés, je vous recommande de les remplacer par des modèles en mousse ou en caoutchouc pour les ouvrants, et du mastic ou un joint acrylique entre le dormant et le mur. C’est une tâche simple, économique et réalisable soi-même avec un peu de matériel de bricolage. Sur mes anciennes fenêtres, j’avais installé un joint autocollant afin de me garantir un minimum de déperditions de chaleur.

Astuce n° 4 : les volets roulants thermiques !

C’est aussi une solution pour laquelle j’ai opté l’an dernier, lorsque nous avons changé les fenêtres par du double vitrage, et du PVC à la place du bois et du simple vitrage. Quitte à effectuer des travaux, nous avons installé des stores roulants électriques, mais cela n’est pas obligatoire, ils peuvent très bien être manuels. Et, la différence est assez flagrante ! Les volets en bois laissaient passer l’air froid qui venait refroidir les vitres, puis l’intérieur. Les stores roulants qui viennent quasiment se « coller » au vitrage, évitent l’espace entre les volets et les vitres, et me font gagner quelques degrés.

Astuce n° 5 : film isolant et rideau thermique

Pour améliorer l’isolation thermique de vos fenêtres, combiner un film isolant et un rideau thermique est une astuce redoutablement efficace. Le film isolant, à poser directement sur la vitre, empêche la chaleur de s’échapper en hiver et réduit les rayons du soleil en été. Facile à installer, il est idéal pour les vitrages anciens, mais son efficacité diminue sur du double vitrage. En complément, le rideau thermique, conçu avec une couche isolante, crée une barrière supplémentaire contre le froid.

Placé devant la fenêtre, il limite les déperditions tout en ajoutant une touche esthétique. Un duo pratique pour un confort thermique optimal ! Et, vous ? Quelles sont vos astuces pour éviter les déperditions de chaleur chez vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

