Ces villes prêtent une caméra thermique pour détecter les problèmes d’isolation de votre maison

En France, 57,7 % des ménages, sont propriétaires de leur résidence principale, selon statistiques.developpement-durable.gouv.fr. Plus de la moitié des Français disposent donc d’un bien immobilier qu’ils occupent parfois pendant de longues années, voire leur vie entière. Au cours d’une vie, nous réalisons des travaux, améliorons notre confort, en passant souvent par une meilleure isolation. Pour ce faire, nous nous référons au DPE (Diagnostic de Performances Énergétiques) remis lors de l’achat du bien. Or, ce DPE existe depuis 2006, et indique notamment le classement énergétique de votre maison, ainsi que les points à améliorer pour renforcer l’isolation. En achetant avant 2006, vous n’avez donc pas de DPE, un problème lorsque l’on veut rénover. Pour palier ce manque, certaines communes proposent des prêts de caméras thermiques pour vous aider à rénover intelligemment votre bien. Mais, qu’est-ce qu’une caméra thermique ? Comment fonctionne-t-elle ? Et, quelles sont les communes qui offrent ce service ? Décryptage.

Une caméra thermique pour détecter les déperditions

Une caméra thermique est un outil qui détecte les variations de température et les traduit en images colorées, appelées thermogrammes. Concrètement, elle vous aide à visualiser les zones froides et les zones chaudes d’un bâtiment. Grâce à elle, vous allez pouvoir repérer les déperditions de chaleur, les zones peu étanches, et les murs « mal isolés ». Si vous devez en acquérir une parce que votre commune n’a pas encore effectué la démarche de prêt, sachez qu’une caméra thermique de qualité coûte de 150 à 300 €. C’est un outil qui se révèle indispensable dans le cas de rénovation thermique si vous ne possédez pas de DPE. En effet, grâce aux thermogrammes qui s’afficheront sur l’écran, vous pourrez déterminer les endroits à isoler, et par ailleurs le type d’isolant le plus approprié. Sans ces caméras, il est quasiment impossible de savoir précisément les zones à isoler, et l’intervention d’un diagnostiqueur coûte bien plus cher qu’une caméra thermique.

Principe de fonctionnement d’une caméra thermique

Ces petits appareils sont de petits concentrés de technologies. Tout d’abord, elles intègrent des capteurs infrarouges qui détectent les radiations thermiques émises par une surface. Ce peut être un mur, un toit, une porte ou encore une fenêtre. En effet, tous les objets émettent une certaine quantité de rayonnements infrarouges en fonction de leur température. Les capteurs envoient ensuite les données à un convertisseur qui va permettre d’afficher sur l’écran les fameux thermogrammes. En règle générale, les zones chaudes apparaissent en jaune ou en rouge, et les zones froides en violet ou en bleu.

Enfin, les caméras thermiques vont indiquer les « écarts de températures » des différents éléments sondés. Ainsi, elle sera capable de détecter une « zone froide » sur un mur censé être isolé, ou encore une fuite d’air autour des portes ou des fenêtres. De plus, elle peut aussi identifier un problème d’humidité ou d’infiltration, par exemple, en indiquant une zone froide sur le bas d’un mur. Pour aider leurs administrés à améliorer les performances thermiques de leurs maisons, certaines communes ont investi dans des caméras thermiques, prêtées aux habitants. Voici une petite liste de quelques communes concernées.

Quelles sont les communes qui prêtent une caméra thermique (liste non exhaustive) ?

Le service Info Énergie en Isère, en partenariat avec l’ALEC, met à votre disposition des kits de mesure. Avec le Thermo-Kit, vous pouvez visualiser les pertes de chaleur de votre logement grâce à une caméra thermique qui met en évidence les ponts thermiques et les défauts d’étanchéité. L’Air-Kit, quant à lui, analyse la qualité de l’air en mesurant le taux de CO2, les composés organiques volatils (COV), l’humidité et la température de votre intérieur. Pour surveiller vos consommations d’énergie et d’eau, le Conso-Kit vous permet de tester des équipements économes afin d’adopter des pratiques plus responsables. Enfin, le Bois-Kit vous aide à évaluer l’efficacité de votre chauffage au bois grâce à des outils spécifiques. Ces kits, disponibles en hiver, sont accompagnés d’un suivi personnalisé. Pour certains équipements, les prêts sont organisés lors de soirées collectives. Pour en savoir plus ou réserver un kit, contactez le service Info Énergie de l’ALEC au 04 76 14 00 10. Toutes les informations sur ce lien.

Les habitants de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) peuvent désormais emprunter gratuitement une caméra thermique pour repérer les pertes énergétiques de leur logement. Cet outil, fourni avec une mallette et un guide d’utilisation, permet de visualiser les zones de déperdition de chaleur en capturant des images thermiques, idéales pour améliorer l’efficacité énergétique. Le prêt, d’une durée d’une semaine maximum, est accessible aux résidents et acteurs économiques pour un usage non professionnel. Une convention précise les conditions d’utilisation : l’appareil doit être utilisé à des fins privées et sur le territoire communal. Une pièce d’identité, un justificatif de domicile et une preuve de responsabilité civile sont requis pour emprunter l’équipement. Pour toute information ou réservation, contactez technique@saint-gregoire.fr.

La commune de Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d’Armor) propose dorénavant à ses habitants le prêt gratuit d’une caméra thermique. Cet outil, qui fonctionne comme un appareil photo spécialisé, permet de visualiser les températures et de repérer des anomalies telles que des fuites d’air froid ou des problèmes électriques, aidant ainsi à améliorer l’efficacité énergétique des logements. Disponible pour une durée d’une semaine, la caméra thermique est accessible sur simple demande. Les habitants doivent fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité pour valider l’emprunt. Une convention de prêt est également signée, précisant que l’emprunteur est financièrement responsable en cas de dommages au matériel. Pour toute question relative à la caméra thermique, écrire à transitions@besurmer.fr ou appeler le 02 96 73 39 96. Action proposée dans le cadre de la Stratégie de Transition Écologique de la commune. Toutes les informations sur le site de la mairie de Blinic-Étables-sur-Mer.

Le 7 décembre dernier, la ville de Mont-Saint-Aignan proposait « une balade thermique » aux habitants. Comme le relate cet article publié sur Paris Normandie, les habitants ont pu bénéficier des conseils d’un expert de France Rénov’ et ainsi envisager des solutions pour isoler leurs logements.

Votre commune met des caméras thermiques à disposition ? Faites-le nous savoir en envoyant le lien du site à nathalie@neozone.org, et nous l’ajouterons à notre liste. Et, vous ? Connaissiez-vous l’existence et l’utilité de ces caméras thermiques ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .