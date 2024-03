Retrofit Eaves Insulator, un nouvel isolant de toiture pour lutter contre l’humidité et les moisissures

Selon l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA), les moisissures constituent un danger pour la santé. Ces organismes microscopiques peuvent entrainer des problèmes respiratoires. De plus, ils peuvent être à l’origine de réactions allergiques qui se manifestent parfois par une irritation de la peau et des yeux. Pire encore, l’OMS estime que 7 millions de personnes décèdent prématurément chaque année à cause de complications liées à la pollution de l’air intérieur et extérieur. L’inhalation ou le contact avec des moisissures ne doit donc surtout pas être négligé. Face à ce fléau, des scientifiques affiliés à l’Université de Leeds Beckett, au Royaume-Uni, ont inventé un isolant qui a pour rôle de minimiser le pont thermique au niveau de la toiture des maisons.

Mieux isoler la jonction de l’avant-toit

« Il s’agit d’un problème que nous avons identifié grâce à des recherches menées à l’université et qui est dû au fait qu’il est difficile de maintenir une couche continue d’isolation au niveau de l’avant-toit. Là où l’isolation des combles rejoint l’isolation des murs, il y a souvent un espace à cet angle », a expliqué le Dr Jim Parker, décrivant le problème de l’apparition de moisissures dans certaines parties des bâtiments. D’après ce maître de conférences, l’ARC Retrofit Eaves Insulator (le nom commercial de leur solution) a été conçu pour empêcher les ruptures dans l’isolation des combles afin de prévenir les courants d’air, la condensation et donc la moisissure.

La production pour bientôt

Dans le but de commercialiser leur invention, les chercheurs ont établi un partenariat avec l’entreprise ARC. Cette dernière est implantée dans la ville britannique de Leeds. Ce dispositif isolant et révolutionnaire devrait être bientôt disponible sur le marché. Son fabricant ciblera dans un premier temps les professionnels de la construction avant de s’attaquer au marché de détail. L’un des principaux atouts de cette solution, inventée par le Dr Matthew Brooke-Peat et le professeur Christopher Gorse, est son coût inférieur à celui de la plupart des systèmes d’isolation de toiture conventionnels.

De nombreux avantages

Comme l’affirme ARC sur son site, le Retrofit Eaves Insulator garantit une isolation optimale jusqu’à la plaque murale. Il a été conçu pour maintenir une surface de ventilation de 25 000 mm² au niveau de l’avant-toit, ce qui le rend idéal pour les bâtiments situés dans des zones géographiques où le taux d’humidité est généralement élevé. Par ailleurs, l’entreprise promet une installation rapide et facile grâce à une conception innovante. Il est intéressant de noter que la charnière de l’isolant adopte une conception assurant une compatibilité avec toutes les pentes de toit. Plus d’infos : arcbuildingsolutions.co.uk / fiche produit. Que pensez-vous de cette invention pour prévenir l’humidité et les moisissures ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .