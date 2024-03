Une invention qui améliore l’isolation et réduit l’humidité des jonctions de toitures

L’isolation thermique aide à réguler les températures à l’intérieur d’une maison en fonction des saisons. Elle assure le confort des résidents et la durabilité d’un bâtiment. Les murs intérieurs et/ou extérieurs, le toit, les combles, les plafonds et les planchers des pièces à vivre doivent être isolés efficacement. En cas de malfaçons, des ponts thermiques peuvent se former et provoquer de nombreux désagréments, dépenses de chauffage excessives, problèmes d’humidité, formation de moisissures pouvant créer de nombreux problèmes de santé pour l’homme. Dans les habitations dotées d’un toit en pente, la jonction de l’avant-toit, où se rencontrent les panneaux isolants des combles et des murs, est souvent sujette à des déperditions de chaleur non négligeables. Cet espace est difficilement accessible, ce qui rend son isolation compliquée. Arc Building Solutions, une société basée à Leeds (Angleterre), affirme avoir trouvé la solution à ce problème. Elle a récemment dévoilé sa technologie « Retrofit Eaves Insulator EI600L », conçue pour les toits en pente. Découverte.

Une solution pour améliorer l’isolation des combles

Cette idée ingénieuse nous vient de Matthew Brooke-Peat et de Christopher Gorse, deux anciens étudiants de l’Université Leeds Beckett. Ces innovateurs et leurs collègues ont collaboré avec l’entreprise Arc Building Solutions pour développer un isolant spécialement adapté à ce cas de figure. Ils expliquent que leurs recherches à l’université leur ont permis de constater qu’il était généralement difficile d’obtenir une couche d’isolation continue et efficace au niveau de cette partie du toit.

Habituellement, les professionnels insèrent manuellement un produit à base de laine minérale dans cette « cavité triangulaire ». Cela peut perturber la ventilation dans les combles, entraînant la formation de condensation et de moisissures dans la structure. Selon ces chercheurs, ce problème touche la plupart des propriétés construites avant 2002, ainsi que certaines maisons modernes. Grâce à cette nouvelle solution Eaves Insulator EI600L, il est désormais possible de rénover l’isolation des combles des habitations existantes (retrofit), mais également des nouvelles constructions.

Les spécificités de ce nouvel isolant d’avant-toit

Ce dispositif mis au point pour résoudre les pertes de chaleur et prévenir la formation de condensation et de moisissures convient principalement aux toits de bâtiments construits avec des pentes inférieures à 35 degrés. Selon les explications du fabricant, ce dispositif assure une bonne ventilation vers les combles grâce à une surface creuse d’environ 25 000 mm² créée au niveau de l’avant-toit.

Composé de laine de verre incombustible, cet isolant en forme de coin réduit significativement les ponts thermiques. Il présente ainsi des performances d’isolation élevées, promet l’entreprise. Ses largeurs variables (300 à 600 mm) conviennent aux différents écartements de chevrons courants. En outre, sa charnière brevetée permet de l’adapter à la pente du toit à équiper. Concernant son installation, celle-ci serait relativement simple et ne nécessiterait aucune modification du bâti.

La commercialisation de ce dispositif

Les travaux de développement du Retrofit Eaves Insulator EI600L ont été financièrement soutenus par l’agence nationale britannique pour l’innovation Innovate UK. Lancé par la société Arc Building Solutions, ce produit est maintenant disponible en vente pour les clients professionnels. Ses concepteurs étudient aussi aujourd’hui la meilleure stratégie pour le vendre au détail. Concernant le coût de cet isolant d’avant-toit, le fabricant estime qu’il faudrait prévoir approximativement 300 livres sterling (350 euros) pour équiper les combles d’une maison moyenne. Plus d’informations : Arcbuildingsolutions.co.uk. Que pensez-vous de cette invention pour l’isolation ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .