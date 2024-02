Panotoit Tekfi 2 : Isover propose un isolant non combustible pour les toitures équipées de panneaux solaires

Conformément à l’article L171-4 du Code de la construction et de l’habitation, l’installation des systèmes de production d’énergie renouvelable ou de végétalisation sur les toitures est obligatoire en France. L’application de cette règlementation s’effectue de façon progressive dans le pays. En effet, depuis juillet 2023, 30 % de la surface totale des toits doit être recouverte de panneaux photovoltaïques pour les bâtiments commerciaux, les industries, les entrepôts, les hangars, les parcs de stationnement et les bureaux. Ce pourcentage devra remonter à 40 % à partir de juillet 2026 et à 50 % à partir de juillet 2027. Ces bâtiments tertiaires à toitures plates peuvent offrir environ 50 000 m² de surface idéale pour autoproduire de l’électricité propre.

Aujourd’hui, les professionnels du BTP recommandent d’associer la pose de ces modules solaires à un isolant ignifuge et performant pour optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment et contribuer à protéger les habitants des risques d’incendie. Il existe des solutions d’isolation conçues spécialement pour les toitures photovoltaïques sur le marché. Le Panotoit Tekfi 2 d’Isover, certifié par Avis Technique, en fait notamment partie. Ce panneau isolant en laine de roche possède de multiples atouts, dont sa grande résistance au feu, à la compression et aux intempéries. Nous vous proposons de mieux connaître ce produit dans cet article.

La laine de roche, un matériau non combustible

L’entreprise Isover a utilisé de la laine de roche pour fabriquer son panneau isolant pour toitures plates en raison des caractéristiques exceptionnelles de ce matériau. Produite à partir du basalte, cette laine minérale est naturellement résiliente au feu. Grâce à sa capacité à résister à des températures très élevées, elle contribue à contenir le feu et à limiter sa propagation en cas d’incendie. En effet, la solution Panotoit Tekfi 2 est classée A1 en matière de réaction au feu au classement européen. Cette caractéristique s’avère importante pour optimiser la protection des occupants des bâtiments équipés de panneaux solaires en toiture. Notons que, comme tout autre équipement électrique, les installations photovoltaïques ne sont pas à l’abri des risques d’incendie liés à un dysfonctionnement électrique.

Les autres atouts de cette solution d’isolation

Ce panneau isolant, mono densité et non revêtu, est conçu pour les toitures plates en tôle d’acier nervuré (TAN). Il convient à tous les projets d’isolation des toits dotés de revêtements d’étanchéité associés à des modules PV, des toits végétalisés ou des zones techniques. Ce produit est classé C en termes de compressibilité, ce qui signifie qu’il ne se déforme pas et résiste à la compression. Il est fait pour supporter la charge supplémentaire des panneaux photovoltaïques et de leur structure de support, ou celle d’un système de végétalisation, etc. De plus, il est validé par Avis Technique auprès des spécialistes d’équipements PV, dont Dome Solar, Soprasolar et EPC Solaire.

En outre, la solution Panotoit Tekfi 2 permet de réaliser en toute sécurité des travaux d'entretien technique fréquent sur les toitures. Selon son fabricant, elle offre une meilleure tenue mécanique dans le temps, une grande résistance aux conditions météorologiques et une excellente stabilité dimensionnelle. Au contact de l'eau, cet isolant ne change pas, car il est inerte, imputrescible et non hydrophile. Il résiste aussi à l'écoulement de l'air et à la condensation. Par ailleurs, il peut être adopté pour qu'un centre commercial puisse répondre à la loi Biodiversité. L'entreprise Isover a également mis en accent les performances thermique et acoustique de cette technologie d'isolation. En fonction de son épaisseur, sa résistance thermique varie de 1,5 à 4 m².K/W. Plus d'informations : Isover.fr.