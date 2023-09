Le Sarking, une solution d’isolation par l’extérieur pour les toitures

Dans le domaine de la construction, nous cherchons tous des solutions pour réduire nos dépenses énergétiques. Si la pose de doubles vitrages et l’isolation par l’extérieur sont souvent les meilleures solutions pour s’isoler du froid et du chaud, il existe une autre technique appelée le « Sarking ». Peu connue, elle est pourtant très utilisée dans les pays où les conditions climatiques sont extrêmes, que ce soit en termes de chaleur ou de froid. Le Sarking est donc une méthode d’isolation destinée à la toiture, mais par l’extérieur. Elle offre notamment l’opportunité de renforcer l’isolation à ceux qui disposent de combles aménageables ou aménagés. Mais qu’est-ce que le Sarking ? Quels sont ses avantages ? Et ses inconvénients ? On va tout vous expliquer.

Le Sarking, qu’est-ce que c’est et quels bénéfices peut-il apporter ?

Comme annoncé, le Sarking est donc une méthode d’isolation par l’extérieur, dont le principe repose sur le plaquage d’un matériau isolant sur la toiture. Ce dernier est positionné sur une planche, puis inséré entre le toit et la charpente. Isoler son toit par l’extérieur grâce à la méthode du Sarking offre de nombreux avantages indéniables. Tout d’abord, cette approche renforce la protection de votre toiture, prolongeant ainsi sa durée de vie et la préservant des intempéries et des dommages potentiels. De plus, la mise en œuvre du Sarking est généralement rapide, ce qui permet de minimiser les perturbations pendant les travaux. Une caractéristique essentielle de cette méthode est qu’elle n’entraîne aucune perte d’espace habitable à l’intérieur des combles, préservant ainsi la surface utilisable de votre maison.

De plus, le Sarking met en valeur la charpente existante en la rendant apparente, ce qui peut ajouter une touche esthétique à l’intérieur de votre maison. En combinant un sous-toit et des panneaux isolants, le Sarking crée un bouclier continu qui élimine les ponts thermiques, améliorant ainsi considérablement l’efficacité énergétique de votre bâtiment. Enfin, cette méthode procure des performances thermiques et phoniques exceptionnelles, garantissant un environnement intérieur confortable et écoénergétique.

Quelles sont les étapes à suivre pour isoler son toit avec le Sarking ?

La technique du Sarking, bien que relativement simple à mettre en œuvre, exige une exécution minutieuse en suivant plusieurs étapes clés. Tout d’abord, il est essentiel de retirer le matériau de couverture existant pour dégager la charpente. Ensuite, l’installation d’un platelage est nécessaire pour créer une surface plane au-dessus des chevrons de la charpente. Ce platelage sert de base solide pour les futurs éléments d’isolation tout en empêchant la formation de ponts thermiques. Il est crucial d’utiliser des panneaux suffisamment solides et résistants pour supporter le poids des éléments à venir. L’étape suivante implique la pose d’un frein-vapeur par-dessus le platelage afin de garantir l’étanchéité à l’air. Le frein-vapeur joue un rôle essentiel dans la protection contre l’humidité hivernale. Il doit être tendu et agrafé le long des montants verticaux avec un chevauchement correct.

Les jonctions de recouvrement doivent être étanches à l’aide de bandes adhésives ou de colle sur les maçonneries adjacentes. Ensuite, les panneaux isolants écologiques, tels que ceux en fibre de bois, sont installés. Ces panneaux, dotés d’une conductivité thermique élevée, sont fortement recommandés pour l’isolation par Sarking. La dernière étape avant la pose du matériau de couverture consiste à mettre en place le lattage et le contre-lattage. Cela implique la fixation du matériau isolant sur les chevrons à l’aide de vis spéciales. Ensuite, les liteaux et les contre-liteaux sont superposés de manière perpendiculaire pour favoriser une ventilation adéquate sous la toiture. Enfin, vous pouvez procéder à la réinstallation du matériau de couverture pour achever le processus d’isolation de la toiture.

Combien coûte l’isolation avec le Sarking ?

Le coût associé à l’isolation d’une toiture par la méthode du Sarking peut varier en fonction de plusieurs paramètres. La surface à isoler en mètres carrés et le choix des matériaux sont parmi les facteurs déterminants. Les coûts des isolants peuvent considérablement varier, avec des options telles que la laine de roche, plus économique, et le polyuréthane qui peut relativement être onéreux. De plus, la qualité, les performances thermiques et la résistance mécanique du film pare-vapeur et de l’isolant auront également un impact sur le coût global de l’isolation de la toiture par Sarking. En moyenne, le coût d’un projet de Sarking se situe autour de 200 € par mètre carré de toiture. Ce tarif englobe les dépenses liées aux matériaux, les coûts de main-d’œuvre et la TVA. Il est important de noter que diverses aides financières, telles que le Crédit d’Impôt à la Transition Écologique (CITE), sont disponibles pour les projets de Sarking. Le CITE représente généralement 30 % du montant total des travaux.

