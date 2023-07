KitPano, un kit isolant en fibre de bois plus efficace contre la chaleur, inventé par Hervé Grangeon

Lorsque l’on décide d’isoler des combles dans une maison, c’est généralement pour nous protéger du froid. Celles et ceux qui possèdent des combles isolés savent que cela fonctionne contre le froid, mais pas contre la chaleur. Par temps de canicule, ces combles deviennent rapidement des étuves et il est difficile de dormir tant il fait chaud. Hervé Grangeon est médecin dans la vie, mais également bricoleur. Alors qu’il réaménageait les combles de sa maison, avec son fils, il a choisi un matériau étonnant : la fibre de bois. Cette matière aurait la particularité d’isoler aussi bien du froid que de la chaleur. Et pour la fixer, ce bricoleur a inventé le KitPano. Découverte.

La fibre de bois, qu’est-ce que c’est ?

La fibre de bois, par ailleurs connue sous le nom de fibre de cellulose, est un matériau fabriqué à partir de bois ou de résidus de bois. Utilisée dans divers domaines comme la construction, les emballages, l’isolation, etc., elle est souvent présentée sous forme de panneaux. Elle peut aussi être soufflée dans des espaces creux comme les combles par exemple. De plus, c’est un matériau qui a une longue durée de vie : une soixantaine d’années. Selon Hervé, ce matériau permettrait le maintien d’une température constante pour une durée de douze heures, quelles que soient les conditions extérieures. C’est aussi un moyen écologique de rénover une maison, car la fibre de bois est fabriquée à partir de matériaux naturels. Hervé affirme avoir déjà réduit sa facture de 30 % grâce à cette isolation. Cependant, il lui restait un problème : la fixation de cette fibre de bois.

Comment a-t-il résolu le problème de la fixation ?

Le principal défi auquel ils ont dû faire face était la méthode d’installation des panneaux en fibre de bois sur les combles d’une maison datant de 1850. « Il est nécessaire de trouver un système qui assure la fixation en place de la couche d’isolant tout en permettant de fixer le placo qui constituera le plafond », explique Hervé Grangeon dans une interview accordée à la Nouvelle République. La forte densité de la fibre de bois, bien qu’elle soit un avantage, complique la réalisation de son installation de manière correcte.

Malgré les obstacles, les deux Tourangeaux ont décidé de relever le défi et ont fait face à plusieurs échecs avant de parvenir à perfectionner leur invention. « Lors de notre tentative pour le percer en utilisant une grosse tige, nous avons rencontré une résistance qui a entraîné la formation de gros trous lorsque nous avons forcé. Par la suite, nous avons choisi une tige plus fine qui a réussi à le traverser aisément. Cependant, lors du retrait de cette tige, les fibres se sont refermées », explique encore l’inventeur. C’est ainsi que les deux bricoleurs ont imaginé leur solution : le KitPano.

Le kitPano, qu’est-ce que c’est ?

Ce kit comprend un tube à placer autour de la tige, qui reste dans le matériau après le perçage. Ce tube sert ensuite de guide pour fixer le panneau de fibre de bois au bon endroit, facilitant ainsi l’installation de l’isolant malgré sa densité élevée. Pour créer son invention, Hervé Grangeon a fait appel à une ingénieure spécialisée dans la propriété industrielle. Cette dernière lui a conseillé de déposer un brevet. Le brevet a donc été déposé en septembre 2021 (FR3127238A1) et le KitPano est déjà disponible à la vente. Vous pouvez le trouver dans les magasins du réseau Nature et Développement, fondé à Nazelles-Négron. Bientôt un site de vente en ligne devrait voir le jour.