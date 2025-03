DOM 3E, un bloc de construction très isolant en perlite qui s’emboite comme un LEGO

Un isolant minéral formé à partir de roches volcaniques, la perlite est surtout connue pour son exceptionnelle légèreté. Elle est principalement utilisée comme support de culture, mais également pour isoler les sols et les murs. L’entreprise polonaise DOM 3E propose des blocs de construction conçus avec ce matériau et qui s’emboîtent facilement. Son objectif ? Promouvoir et développer la construction durable grâce à l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, de solutions économes en énergie et de pratiques de construction responsables. Mais quelle est donc la particularité de ces blocs en perlite, baptisés SYSTEM 3E, et quels sont leurs avantages ?

Des murs monocouches en perlite

Les murs monocouches de DOM 3E sont conçus avec une matière première écologique et économe en énergie. En effet, la perlite est connue comme étant un isolant minéral 100 % naturel, écologique et non polluant, une fois expansée par traitement thermique. L’entreprise polonaise indique que l’empreinte carbone de la construction d’un mur de 1 m² avec le SYSTEM 3E est inférieure de 54 % par rapport aux méthodes traditionnelles. Par ailleurs, cette technologie garantit une maison saine et sécuritaire, dans la mesure où elle est hypoallergénique et hydrophobe. Les murs en perlite de DOM 3E résistent au développement de moisissures et de champignons. Une excellente alternative pour les personnes souffrant d’asthme ou d’allergies. Hormis la réduction de l’empreinte carbone, la quantité de déchets de construction serait également réduite jusqu’à 80 %, grâce à l’utilisation de cette technologie 3E. De plus, ils peuvent être recyclés et utilisés dans d’autres éléments de construction écoénergétiques.

Construction plus simple et plus rapide

Selon DOM 3E, l’excellente finition, la forme précise et les propriétés uniques de ces murs en perlite rendent la construction plus simple et plus rapide que les méthodes traditionnelles. L’entreprise polonaise affirme que les blocs de construction s’assemblent et s’emboîtent facilement, sans aucun liant. Il n’y a pas besoin de mortier, d’eau, de colle, de ciment ou de vis. Un système d’angle et de fixation intelligente leur permet de tenir solidement en place, simplement en les emboîtant. Par ailleurs, comme la société applique un processus de production innovante et utilise très peu d’eau sur le chantier, l’empreinte hydrique de leurs murs monocouches serait considérablement réduite (trois fois moins) par rapport à celle des matériaux traditionnels.

Des propriétés isolantes exceptionnelles

DOM 3E précise que ces blocs de construction sont solides et possèdent des propriétés isolantes exceptionnelles avec une valeur R de 29. Ils gardent la fraîcheur en été et la chaleur en hiver, sans nécessiter d’isolation supplémentaire. Ces murs maintiennent une température ambiante optimale, quelle que soit la saison. Ce qui permet aux utilisateurs de réduire leurs factures de chauffage. En outre, ils sont résistants au feu et au tremblement, offrant une sécurité optimale. DOM 3E affirme que le SYSTEM 3E est actuellement le mur monocouche le plus fin et le plus chaud du marché européen.

Il est déjà exporté dans plusieurs pays tels que l'Espagne, les États-Unis et les Pays-Bas. Vous trouverez plus d'informations sur dom3e.com.