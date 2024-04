Terrio, des énormes blocs de construction en terre crue pour construire des maisons plus durables

À l’heure où les préoccupations environnementales sont au cœur des débats, la recherche de solutions de construction respectueuses de la planète est devenue une priorité. C’est dans cette optique que les blocs Terrio ont été développés. Fabriqués à partir de terre argilo-graveleuse, ces blocs proposent une alternative écologique et durable aux matériaux de construction traditionnels. Conçus pour être utilisés dans la construction de murs porteurs et non porteurs, les blocs Terrio se distinguent par leur rapidité de pose, leur confort exceptionnel et leur impact carbone réduit. En conformité avec la nouvelle norme environnementale RE2020, ils s’imposent comme une solution innovante pour répondre aux enjeux de construction durable. Je vous propose de les découvrir immédiatement.

De terre argilo-graveleuse pour construire des maisons

Les blocs Terrio sont fabriqués à partir de terre argilo-graveleuse, respectueuse de l’environnement et totalement réversibles, proposant ainsi une alternative écologique aux matériaux de construction traditionnels. Avec une rapidité de pose six fois supérieure à celle du pisé traditionnel, les blocs Terrio permettent des chantiers réalisables par tous les temps et toute l’année. De plus, ils confèrent au bâtiment un confort exceptionnel grâce à leur inertie thermique et à leur changement de phase, ces blocs sont entièrement recyclables, réparables et réutilisables, réduisant ainsi l’impact carbone de 6 à 20 kg par mètre carré. Les blocs Terrio peuvent être adaptés à différents projets de construction, avec des longueurs allant de 40 cm à 400 cm, des hauteurs de 30 cm à 150 cm et des épaisseurs de 20 cm à 80 cm. Des intégrations telles que des linteaux en bois, en métal ou en béton, des réservations, des chanfreins et des modénatures sont par ailleurs possibles en atelier. Enfin, en plus de leur empreinte environnementale réduite, les blocs Terrio contribuent à la qualité de l’air intérieur en régulant naturellement l’hygrométrie, évitant ainsi la formation de moisissures et assurant un environnement sain pour les occupants.

Une alternative au béton traditionnel

Bien entendu, les fondateurs de l’entreprise Terrio ne sont pas les premiers à utiliser la terre crue. Depuis des siècles, cette matière naturelle, souvent prélevée directement sur le site de construction, a servi à construire des bâtiments. Néanmoins, elle est tombée en désuétude, progressivement remplacé par le béton, bien plus commode à utiliser, mais également beaucoup plus polluant pour la planète. Bastien Neufeind et Vincent-Pierre Freudenreich, co-fondateurs de l’entreprise Terrio ont décidé de remettre la terre crue et le pisé, au goût du jour. Matériau bas-carbone par excellence, l’idée de créer un nouveau matériau à base de terre crue est venue après ce constat de l’un des co-fondateurs, Bastien Neufeind. Il explique : « Le Pisé et la terre crue en général m’ont immédiatement fasciné : j’ai alors été frustré de voir que la terre était employée dans moins de 0,01 % des chantiers, faute de connaissance du matériau, de ses propriétés et de maîtrise des savoirs-faire de mise en œuvre ». En France, comme ailleurs dans le monde, la terre crue est largement disponible, demande très peu d’énergie pour être transformée et bien sûr, est une matière écologique, conforme à la nouvelle norme environnementale RE2020.

De la fraicheur en été, de la chaleur en hiver

Je vous propose de découvrir un exemple de réalisation de façade grâce aux blocs Terrio que je viens de vous présenter. Cette façade réalisée à la demande de Seine ouest Habitat et Patrimoine vient fermer les quatre étages de huit logements sociaux. Grâce à la collaboration de l'entreprise Terrio, mais également à SOHP (maître d'ouvrage), Déchelette Architecture, STM-LBTP (constructeur) et AXOE (bureau d'étude) cette réalisation unique en son genre transforme le bâtiment. Ainsi, la façade autoportée se trouve recouverte de blocs Terrio, et d'un doublage intérieur de 7 cm de laine de bois. Cette façade conservera la fraîcheur et la chaleur aux futurs habitants des logements. Et, honnêtement, je trouve cela magnifique, naturel et original. En savoir plus sur le concept ? Rendez-vous sur le site officiel terrio.fr.