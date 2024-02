ReMatBuilt : Fraunhofer dévoile un bloc de construction écologique et isolant, composé de déchets de riz

La gestion des déchets et la pollution qui en résulte sont parmi les problèmes mondiaux que nous devons actuellement résoudre. En Europe, le secteur de la construction est le gros producteur de déchets. Rien qu’en France, il était responsable de 213 millions de tonnes de résidus en 2020 sur les 315 millions de tonnes générés par toutes les activités humaines confondues. En faveur de l’économie circulaire et du développement durable, certains acteurs récupèrent et revalorisent aujourd’hui ces matériaux résiduels. C’est notamment le cas de ce projet ReMatBuilt qui utilise des déchets de construction et de démolition ainsi que des résidus végétaux pour fabriquer des matériaux performants et écologiques. Celui-ci répond simultanément aux exigences du développement urbain et aux défis concernant la préservation de l’environnement. Il révolutionne carrément le secteur du BTP en réduisant sa dépendance à l’égard des ressources naturelles (sable, argile, bois, graviers, etc.). Explications.

Des matériaux durables issus de l’économie circulaire

Dans le cadre de ce projet fondé sur le recyclage et l’innovation dans le BTP, les experts travaillent à mettre au point des solutions de construction à partir des déchets recyclables. Dans leur rapport, ils ont déclaré avoir produit du béton écologique grâce à des gravats composés du béton usagé, des déchets de maçonnerie et des résidus agricoles. Pour renforcer ce mélange, ils y auraient ajouté des fibres naturelles végétales (lin, copeaux de bois de récupération, etc.). Ces spécialistes ont également développé un substitut sans carbone au ciment à base de « linker ». Pour cela, ils ont revalorisé la balle de riz, un déchet agricole abondant. Ils ont employé un processus de combustion spécial pour transformer ce résidu en ciment biosourcé de haute performance.

Selon eux, cette avancée permet d’éviter certains problèmes liés à la production du ciment conventionnel. Citons notamment les émissions de carbone, les besoins élevés en énergie et la surexploitation des ressources naturelles comme le calcaire et le sable siliceux. Cette équipe de recherche a, d’ailleurs, réussi à fabriquer des solutions d’isolation recyclées à partir de déchets végétaux tels que la sciure de bois, les pailles de riz et de blé, etc. Elle estime que ces isolants sont plus respectueux de l’environnement que les solutions actuelles en plastique, en fibres de bois ou en laine minérale. Elle a également construit des éléments d’architecture hybrides associant les points forts du béton conventionnel et des matériaux à base de déchets végétaux.

Les objectifs principaux de ce projet ReMatBuilt

D’après ces chercheurs, ce projet ne consiste pas uniquement à recycler, mais également à « révolutionner » les matériaux de construction. Il pourrait contribuer à atténuer énormément l’empreinte carbone de l’industrie du bâtiment dans le monde entier. De plus, il exploite des matériaux résiduels disponibles localement, ce qui permet d’éviter les transports polluants sur de longues distances. En outre, cette équipe a affirmé que chacune de ses innovations mettent en avant la praticité et la rapidité de mise en œuvre, tout en veillant au respect des réglementations propres à chaque pays. Ainsi, l’application pratique des solutions nouvellement développées sera plus facile. Ces chercheurs espèrent que leur projet figurera parmi les éléments clés pour la reconstruction des régions dévastées par la guerre comme l’Ukraine. D’ailleurs, ils collaborent aujourd’hui avec des partenaires industriels ukrainiens pour y mettre en application leurs résultats d’étude.

Des coûts moins élevés

Ces spécialistes pensent que les solutions recyclées qu'ils ont conçues présentent de grands avantages économiques pour les secteurs de la construction et de l'isolation. Ils ont précisé que leurs coûts de fabrication sont moins importants que ceux des matériaux traditionnels. Ce projet ReMatBuilt permet aussi aux industries dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et du BTP de réduire leurs dépenses liées à la gestion et au traitement de déchets. Il est à noter que le Fraunhofer-Institut für Holzforschung, basé en Allemagne, a déjà dévoilé, le 21 février 2024, ses innovations lors de l'avant-première de la Hannover Messe. Il prévoit de les présenter avec plus de détails sur leurs caractéristiques et leurs avantages lors de la Foire de Hanovre, qui se tiendra du 22 au 26 avril 2024. Plus d'informations : Fraunhofer.de.