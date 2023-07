UnitiWall, l’invention d’un mur tout-en-un pour « rétrofiter » l’isolation et la ventilation des bâtiments

Aujourd’hui, avec le dérèglement climatique, il n’est pas facile d’atteindre de bons niveaux de température dans les bâtiments. Cela implique souvent une utilisation importante du chauffage en hiver et de la climatisation en été. Il est cependant possible de limiter les inconvénients de ces deux équipements (facture d’énergie élevée, émissions de CO2…) en optimisant l’isolation thermique des bâtiments neufs ou anciens. Plusieurs options sont disponibles, en l’occurrence la pose de fenêtres à double vitrage, l’isolation des murs, l’isolation de la toiture, etc. En ce sens, la société UnitiWall, basée au Canada, propose d’isoler les constructions à l’aide d’un système de mur ingénieux, testé et approuvé par des tiers. Cette nouvelle technologie de façade convient à tous types de bâtiment, notamment les copropriétés, les immeubles de grande hauteur et les structures complexes. Dans cet article, nous vous invitons à vous y renseigner davantage.

Les particularités de ces panneaux muraux

Chaque panneau mural UnitiWall comprend une dizaine de composants garantissant une ventilation et une isolation optimisées d’un immeuble. En effet, il intègre des couches d’isolation en laine minérale, des joints de périmètre adhésifs en silicone, des ruptures de ponts thermiques et un plénum thermique breveté. Le tout est renforcé par une structure en acier galvanisé ou inoxydable et laminé à froid. Sa finition intérieure est en gypse. Les performances de cette solution innovante ont été testées par des experts, selon le fabricant sur son site web. De plus, celle-ci serait conforme aux normes les plus strictes en termes d’efficacité énergétique. Elle affiche une valeur U combinée de 0,029 et une valeur R effective de R35 et plus.

Les avantages de ce système de façade

L’entreprise a affirmé que ses nouveaux panneaux muraux offrent une flexibilité maximale. Fabriqués et assemblés en usine, ils peuvent s’adapter aux exigences spécifiques des clients concernant leur taille et leur design. Par conséquent, ils sont compatibles avec tout type de revêtement extérieur et tous les styles de fenêtres. D’ailleurs, cette technologie peut être employée lors de la construction ou la rénovation d’un bâtiment. Leur utilisation pourrait réduire jusqu’à 80 % les délais de construction des nouveaux bâtiments. Ce qui représente un avantage économique non négligeable pour les propriétaires et les investisseurs immobiliers. Les panneaux d’isolation thermique préfabriqués sont livrés prêts à être posés par une petite équipe d’installateurs.

L’autre atout principal de ce système de mur serait son caractère durable et écologique. Sur son site internet, l’entreprise affirme que les matériaux utilisés et les processus de production des panneaux sont respectueux de l’environnement. Outre cela, les matériaux sont recyclables et d’origine locale. Il est bon de noter que la société UnitiWall s’engage à produire des solutions résilientes et adaptées aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle aspire à obtenir le label du programme Declare de l’International Living Future Institute, ainsi que les certifications de l’Analyse du cycle de vie et de la norme Passive House.

La première installation du système sur l’Academic Wood Tower

L’entreprise a précisé que cette technologie de mur à haute isolation thermique a été mise au point après 26 ans de recherche et de développement. Celle-ci a été installée pour la première fois sur la façade de l’Academic Wood Tower, une tour de 15 étages et d’une hauteur de 80 m. Elle s’intègre parfaitement aux fenêtres et au contreventement en bois de cet immeuble. Plus d’informations : Unitiwall.com