Immoblade invente un vitrage bioclimatique innovant qui refroidit en été et chauffe en hiver

Le bâtiment contribue grandement aux démarches de lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Il est aujourd’hui primordial de réduire la consommation d’énergie primaire et le taux d’émissions de CO₂ dans ce secteur. En France, le résidentiel et le tertiaire sont responsables d’environ 24 % des émissions de gaz à effet de serre. D’ailleurs, ils consomment 44 % de l’énergie finale (chiffre de la FFB). La climatisation et le chauffage font partie des postes les plus énergivores dans ces bâtiments. En été, la climatisation est considérablement sollicitée pour rafraîchir les espaces de vie et de travail. En hiver, le chauffage fait exploser les factures d’énergie. L’entreprise Immoblade a trouvé une solution à ces problèmes. En effet, elle a inventé un vitrage « lame brise-soleil », qui améliore le confort thermique en toutes saisons. Comment est conçu ce matériau innovant ? Comment ça marche ? Quels sont ses avantages ? Explications.

La conception de ce vitrage bioclimatique

Fondée en 2018, cette start-up est spécialisée dans la fabrication de vitrages de protection solaire. Ses co-fondateurs, Xavier Sembely et Patrick Callec, ont mis au point eux-mêmes ce matériau transparent révolutionnaire. Selon eux, cette invention a été inspirée de l’expérience vécue par Sembely. Ce dernier a fait bâtir une maison dans le pays de Comminges, dans le Sud de la France. Sa nouvelle habitation, orientée ouest, est idéalement exposée au soleil. Mais l’inconvénient est que la chaleur y est presque insupportable en été. Afin de résoudre ce problème, cet innovateur français a eu l’idée de créer un vitrage bioclimatique, basé sur un concept déjà utilisé dans le spatial. Ce dispositif peut remplacer les verres classiques des fenêtres, des baies, des murs rideaux, des portes ou des verrières.

Le principe de fonctionnement de ce dispositif

Cette nouvelle solution d’isolation intègre des lames brise-soleil miniaturisées. Ces stries sont gravées dans la vitre selon un angle précis et personnalisé afin de changer la trajectoire du rayonnement solaire. Des algorithmes uniques et brevetés sont employés pour permettre à chaque façade de minimiser le facteur solaire en été et de le maximiser en hiver. Concrètement, pendant les périodes chaudes, lorsque les rayons du soleil frappent le vitrage bioclimatique, ils sont reflétés vers l’extérieur. Ce qui aide à garder une température agréable à l’intérieur du bâtiment. L’effet inverse se produit durant les périodes froides. Cette fois-ci, le vitrage laisse entrer les rayons, contribuant à chauffer l’espace. Par conséquent, le temps d’utilisation des systèmes de climatisation et de chauffage pourrait considérablement être réduit.

Les avantages des vitrages Immoblade

Ce nouveau type de verre garantit une optimisation thermique dans les bâtiments, selon ses concepteurs. Il aide les logements à obtenir une meilleure efficacité énergétique. Il réduit leur consommation énergétique annuelle. De plus, cette solution permet des économies de 10 à 15 % sur le bilan carbone, affirme l’entreprise. Elle a bénéficié de la reconnaissance des autorités publiques, puisqu’elle remplit les exigences imposées par la Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES).

Outre cela, ce dispositif ne nécessite aucune maintenance spécifique. De plus, il peut être entretenu comme des verres classiques. En amont de chaque projet d’installation, des professionnels étudient l’emplacement et l’orientation du bâtiment à équiper. Les vitrages sur mesure sont ensuite créés en fonction de ces critères. Par ailleurs, il est à noter que cette innovation convient à tous les projets de construction ou de rénovation de bâtiments. Elle peut être intégrée dans les double-vitrages. Pour ce faire, la start-up collabore avec des verriers partenaires. Plus d’informations : Immoblade.com