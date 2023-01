L’année 2023 restera probablement dans les mémoires comme celle marquée par une inflation sans précédent depuis des décennies. Nous savons déjà que nos factures énergétiques vont flamber malgré la mise en place d’un bouclier tarifaire permettant de limiter la hausse à 15 %. Tous les foyers ou presque sont donc à la recherche de moyens pour économiser le chauffage qui, depuis quelques semaines, tourne à plein régime. Et dans une maison, la déperdition de chaleur se fait principalement par les fenêtres. Un type de fenêtre baptisé EnR fonctionne grâce à l’effet pariétodynamique, un concept inventé en 1983 par Jacques Paziaud. Le principe repose sur le fait de faire circuler l’air de ventilation à l’intérieur d’un vitrage composé de trois verres simples, avant qu’il ne pénètre dans le bâtiment. Explications.

Comment fonctionnent les fenêtres EnR ?

Une fenêtre à effet pariétodynamique se compose de trois verres qui permettent à l’air entrant de circuler. La fenêtre permet alors de récupérer l’énergie solaire et de limiter les déperditions de chaleur. Cela est rendu possible par le fait que les trois verres fonctionnent tel un échangeur thermique à plaques, couplé à un récupérateur d’énergie solaire. Les verres vont ensuite emmagasiner les calories pour les redistribuer à l’intérieur du bâtiment. Ainsi, en été, la fenêtre va rafraîchir l’air entrant, maintenir une certaine fraîcheur dans le bâtiment et éviter l’utilisation de la climatisation. À l’inverse, en hiver, elle va capter l’énergie solaire et conserver la chaleur, évitant l’utilisation massive de chauffage par conséquent. La fenêtre EnR ne produit aucune émanation de gaz et ne nécessite aucune utilisation d’électricité pour fonctionner. De plus, elle s’installe comme une fenêtre classique, elle est « juste » différente dans sa conception. En réalité, le flux d’air créé un effet de serre entre les verres, ce qui permet une meilleure protection contre le froid ou contre la chaleur.

Quels sont les avantages d’une fenêtre EnR ?

Le premier intérêt est, sans aucun doute, d’aider à réaliser des économies d’énergies en toutes saisons. Ces fenêtres sont également de parfaits isolants thermiques ou acoustiques. Par ailleurs, elles sont écologiques puisqu’aucun gaz rare ne se trouve entre les vitrages. Elles exploitent uniquement l’énergie solaire qui, on le rappelle, est une énergie totalement renouvelable et propre ! Cette dernière est aussi plus saine, car elle permet à l’air intérieur de se renouveler naturellement. La fenêtre EnR est l’invention laboratoire CNRS de l’université de La Rochelle (LASIE) et des équipes Roche France. Après plus de trois années de recherches et trois brevets déposés, les fenêtres EnR sont désormais reconnues par le ministère du Développement durable et ont été intégrées dans la réglementation thermique.

Quelles sont les économies réalisées grâce aux fenêtres EnR ?

En termes d’isolation thermique, une fenêtre EnR procure un taux de 0.3 Uw (W/m². K) contre 1.1 Uw pour une fenêtre triple vitrage ou 0.4 Uw pour un double vitrage. La mesure Uw (W/m². K) correspond à la quantité d’énergie (c’est-à-dire de chaleur ou de froid) que la fenêtre laisse passer. En termes d’apport solaire, la fenêtre EnR affiche un taux de 0.52 Sw, contre 0.31 pour un triple vitrage ou 0.4 pour un double vitrage.

Le facteur solaire Sw permet de mesures la capacité d’une fenêtre à transmettre la chaleur du soleil à l’intérieur d’un logement. La réduction du bruit serait de 32 dB, comparé à une fenêtre double vitrage. Enfin, concernant les radiateurs, ces fenêtres vous feraient gagner de 8 à 12 °C sur la température de l’air qui vient de l’extérieur. À l’évidence, une maison équipée de ces fenêtres, serait donc beaucoup moins énergivore ! Plus d’informations : fenetre-enr.fr.