Un kit pour fabriquer ses propres bûches densifiées avec du papier et des copeaux de bois

En France nous sommes 7,5 millions de foyers, selon l’ADEME, à nous chauffer avec du bois, qu’il soit en bûche ou en pellet. La plus grande partie de ceux qui se chauffent au bois utilisent plutôt des buches que des pellets, même si ces derniers gagnent du terrain. Saviez-vous que vous aviez la possibilité de fabriquer vos propres buches appelées buches de bois densifié ? Avec une presse spéciale, vous allez pouvoir les fabriquer avec du papier, du carton ou des copeaux de bois, entre autres. Et, vous allez voir qu’à part un investissement en temps, cela est accessible à tous, et que cela ne coûte pas très cher. Alors, comment fabriquer vos buches de bois densifié ? Je vous explique tout immédiatement.

L’outil principal : la presse à briquette !

Les meilleures ventes sur ce produit concernent la presse à briquette Relaxdays, avec des retours clients plutôt élogieux, et elle coûte seulement 33,99 €. Un autre modèle de même gamme est disponible sur Cdiscount (34,99 €), ou encore sur Castorama (29,99 €). Entièrement manuelle ou électrique, une presse à briquette va vous permettre de compresser et de mouler vos ingrédients pour les transformer en buche de chauffage. Quant aux ingrédients principaux, ce sont évidemment les copeaux de bois, ou la sciure que vous pouvez, par exemple, récupérer en scierie, chez un menuisier, ou simplement quand vous tronçonnez vos rondins pour les adapter à votre foyer. Renseignez-vous auprès des menuisiers, parfois, ils en produisent des quantités astronomiques et doivent payer pour évacuer ces « déchets ». De plus, il faudra prévoir un liant comme le papier ou le carton, qui une fois humidifiés, feront office de lignine. Cet ingrédient est présent dans le bois à l’état naturel, mais ne se trouve pas en quantité suffisante dans la sciure.

Comment fabriquer une buche de bois densifié à partir de sciure ou de copeaux ?

Pour fabriquer des bûches compactées chez soi, le matériau de base le plus simple à utiliser est le papier et le carton. Il est recommandé de les mélanger et de les découper en petits morceaux de 2 à 3 cm. Le processus de fabrication commence par mélanger à parts égales des copeaux de bois et le mélange de carton/papier, en ajoutant un peu d’eau. Ensuite, il faut malaxer à la main ou, de préférence, utiliser un malaxeur de chantier destiné au plâtre ou aux enduits. Si nécessaire, on peut ajouter un peu d’eau pour obtenir une pâte épaisse. Le mélange est ensuite placé dans une presse manuelle pour extraire le maximum d’eau possible. La briquette formée doit ensuite être placée sur une surface plane pour sécher. Sachez que le temps de séchage ne peut pas être déterminé à l’avance, votre buche est sèche lorsqu’elle devient légère. L’idéal étant de pouvoir la laisser sécher quelques jours au soleil, ou sous abri bien ventilé.

Les avantages et les inconvénients des buches fabriquées maison ?

Le principal avantage est de pouvoir se chauffer presque gratuitement si l’on dispose d’un fournisseur de sciure ! Néanmoins, je conseille plutôt d’utiliser ces buches au démarrage de votre flambée, car elles ne disposent pas du même pouvoir calorifique qu’une buche de bois. Et, si je devais citer un inconvénient, ce serait le temps qu’il faut passer à les fabriquer. En effet, entre la récupération des copeaux, le découpage des papiers, le mélange, la presse et le séchage, il ne faut pas être trop pressés. Et vous ? Avez-vous déjà tenté l’expérience de fabriquer vos propres buches de bois densifié ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

