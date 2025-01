Pourquoi je passe aux bûches compressées à la place du bois de chauffage traditionnel ?

Depuis quelques semaines, le froid s’installe et je ne suis jamais contre l’idée d’une petite flambée du poêle en soirée ! Néanmoins, mon stock de buches s’épuise rapidement, et j’ai l’impression de passer mes soirées à recharger mon foyer. Pour l’hiver prochain, je devrais faire rentrer du bois de chauffage. Nous devrons alors nous coltiner le coupage, puis le fendage, le rangement et tout le reste ! Nous avons d’ailleurs consacré un article sur les meilleurs fendeurs de buches si cela vous intéresse. Nous commandons nos buches par stère, donc en bûche d’un mètre sur un mètre, à recouper en quatre pour notre petit poêle ! Et, sincèrement, c’est un travail de titan ! Je m’intéresse depuis quelques mois aux buches de bois compressé, qui semblent une alternative prisée des consommateurs. Avec une consommation moyenne semblable à la moyenne nationale de quatre stères par an selon le ministère de l’Environnement, les buches de bois compressé pourraient répondre à mes attentes. Et, je vous explique immédiatement pourquoi !

Pourquoi je m’intéresse à la buche de bois compressé ?

Pour commencer, je ne peux m’empêcher de penser que des arbres sont abattus pour que l’on me livre du bois. Ainsi, je suis consciente que le bois livré provient de forêt gérées durablement. Pourtant, tout de même, cela me chagrine de « tuer » des arbres pour les voir terminer en cendres ! Les buches de bois compressé sont fabriquées à partir de déchets forestiers, mais j’y reviendrai. Le second facteur étant la manutention du bois de chauffage, qui devient, l’âge avançant, de plus en plus pénible ! Le bois compressé est livré en buche de 30 cm, prêts à être utilisées et beaucoup moins lourdes. Ce sont donc mes deux arguments, mais j’ai découvert que le bois compressé revêtait bien d’autres avantages.

Les avantages des buches de bois compressé

En me documentant pour une utilisation personnelle, j’ai découvert plusieurs autres avantages aux buches de bois compressé. Je comprends désormais pourquoi ma meilleure amie me rebat les oreilles avec sa palette de bois compressé ! Concrètement, les arguments mentionnés plus haut sont valables et me confortent dans l’idée de passer à ce combustible.

Issus de déchets forestiers ou agricoles

Déjà coupées en 25 ou 30 cm

Mais, j’ai aussi découvert que les buches de bois compressé affichaient un taux d’humidité inférieur à 10 %, contre 20 % pour mon bois de chauffage. Ces dernières encrasseront donc beaucoup moins mon poêle et son conduit. De plus, les fabricants estiment qu’un mètre cube de bois compressé équivaut à quatre mètres cube de bois, car elles brûlent plus lentement et possède un pouvoir calorifique plus élevé. En termes de prix, je paie le stère de 80 à 100 € en fonction de la période, ne criez pas au scandale, je vis en Île-de-France, où tout est plus cher qu’ailleurs. Une palette de buches compressées coûte de 380 € à 450 € livraison comprise, soit de 95 € à 112,50 € si l’on compare au stère de bois… Je vous rappelle l’équation suivante : un stère de buches compressées = quatre stères de bois de chauffage. Un dernier avantage ? Le volume ! Je peux stocker au même endroit, une palette équivaut à quatre stères de buches, et sans effort en plus !

Focus sur l’efficacité énergétique !

L’argument qui me fera abandonner le bois de chauffage pour le bois compressé est simple : le pouvoir calorifique est trois fois supérieur à celui des bûches de bois classiques. Chaque bûche diffuse une chaleur stable et homogène et se consume progressivement sur une durée de 1 à 2 heures. Mon poêle à bois étant allumée au maximum quatre heures par jour, deux bûches me suffiront pour la soirée contre une bonne douzaine avec mon bois classique ! En choisissant des buches fabriquées à partir de feuillus et sans liant chimique, je coche toutes les cases d’un combustible plus propre et plus performant ! Et vous ? Utilisez-vous déjà ces buches de bois compressé ? Et qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

