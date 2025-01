La veste chauffante, une excellente alternative pour réduire la température du chauffage

Réduire vos factures de chauffage tout en limitant les émissions de CO2, c’est possible ! Adoptez des accessoires chauffants pour allier confort et sobriété énergétique. Cette année, dans ma liste au Père Noël, j’ai ajouté deux accessoires qui me seront d’un grand secours dès que les cadeaux seront déballés. Non seulement, ce seront des cadeaux utiles, mais en plus, ils vont me faire économiser de l’électricité. J’ai nommé le coussin chauffant (ou veste) et les chaussons chauffants d’intérieur. Comme le savez peut-être, je travaille chez moi, derrière mon ordinateur, et j’ai souvent froid. Mon premier réflexe le matin étant d’empiler les couches de vêtements et de chaussettes pour ne pas augmenter la température du chauffage. Je vais vous expliquer comment et pourquoi ces accessoires chauffants, certes électriques, pourraient vous permettre d’économiser sur vos factures. Décryptage.

Une chaleur ciblée pour limiter le chauffage global

En réalité, lorsque je passe plusieurs heures par jour derrière mon bureau, ai-je réellement besoin de chauffer à 21° C la totalité de ma maison ? Je ne respecte pas les 19 °C préconisés par le gouvernement, mais cette température n’est pas adaptée à mon mode de vie. Les vestes chauffantes sont certes alimentées par l’électricité et sur batterie, mais elles fournissent une chaleur ciblée, mon propre corps en l’occurrence ! En ciblant la chaleur à un endroit précis, je peux laisser mon thermostat sur 19° C sans ressentir le froid. Rappelons qu’un degré de moins dans la maison, ce sont 7 % d’économies sur vos factures. Il devient même envisageable de baisser le thermostat de quelques degrés pour éviter une surconsommation de chauffage.

Comparatif entre une veste chauffante et un radiateur

Pour comparer la consommation électrique d’une veste chauffante et celle d’un radiateur électrique de 1 000 W, voici quelques chiffres et la preuve qu’elle vous permettra de réaliser des économies. Une veste chauffante consomme de 10 à 30 W selon le réglage choisi. Prenons donc une moyenne de 20 W pour une batterie de 10 000 mAh / 5 V. Pour une utilisation de 8 heures, la consommation est de 0,16 kWh et revient à 0,040 € (prix du kWh actuel : 0.2516 €). Le radiateur de 1 000 W, lui, va consommer 8 kWh en 8 heures de fonctionnement, soit un prix de 2,01 €. En utilisant chaque jour vos accessoires chauffants pendant 8 heures et si vous coupiez le chauffage, vous économiseriez alors 1,97 € par jour. Bien entendu, le chauffage n’étant pas intégralement éteint, les économies quotidiennes seront moins importantes, mais significatives. La veste chauffante consomme donc 50 fois moins d’électricité qu’un radiateur de 1 000 W.

Une solution écoresponsable ?

Au-delà de l’aspect financier, les vestes chauffantes s’inscrivent dans une démarche écologique. Réduire le recours aux chauffages énergivores, notamment ceux fonctionnant au gaz ou à l’électricité, contribue à limiter les émissions de CO2. Certes, les vestes chauffantes fonctionnent sur batterie, des produits difficiles à recycler actuellement, mais comme la plupart de nos appareils désormais. De plus, une veste chauffante durera plusieurs années, pourra être lavée en machine, et réutilisée sur le long terme.

Personnellement, j’ai hâte de découvrir le bien-être que ces accessoires vont m’apporter, et de pouvoir baisser mon thermostat de quelques degrés. Et, vous, seriez-vous prêt à adopter une veste chauffante pour réduire votre consommation de chauffage tout en restant au chaud ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .