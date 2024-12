Comment fonctionnent les vestes chauffantes et sont-elles réellement efficaces ?

Lorsque l’on vous donne des astuces pour économiser sur le chauffage, nous vous parlons souvent d’isoler vos portes ou vos fenêtres… Et, si nous commencions par isoler notre propre corps du froid ? L’an dernier, j’ai offert à mon fils, une veste chauffante pour le protéger du froid, car il travaille dans le bâtiment, toujours à l’extérieur. Quand il m’a dit que cette veste, il l’utilisait aussi à l’intérieur, et qu’il faisait ainsi des économies de chauffage. Je me suis dit que ce n’était peut-être pas une mauvaise idée. En effet, et si la veste chauffante était une réponse pertinente à ce défi d’économies d’énergie ? Lui l’a adoptée, et affirme que cela lui permet de baisser le chauffage dans l’appartement… Décryptage.

Le fonctionnement d’une veste chauffante

Il y a encore quelques années, les vestes chauffantes n’inspiraient pas confiance, craignant le passage de « fils électriques » dans un vêtement en tissu. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, ces vestes chauffantes sont toutes sécurisées en cas de surchauffe et embarquent des technologies simples, mais efficaces. Les vestes chauffantes renferment un petit circuit électrique, et sont alimentées par des batteries rechargeables. Elles génèrent une chaleur homogène, que l’on peut régler en fonction de nos préférences.

Une veste chauffante vous permettrait d’économiser sur votre facture

Avec un petit calcul très simple, vous devriez rapidement comprendre comment vous allez économiser sur votre facture de chauffage. La consommation énergétique de ces vêtements reste modérée : la plupart fonctionnent avec une puissance nominale de 10 à 20 watts. Ainsi, porter une veste chauffante pendant une heure utilise seulement 10 à 20 wattheures (Wh), ce qui représente une consommation très faible par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels. En effet, un radiateur électrique classique consomme généralement de 1 000 à 3 000 Wh à l’heure. De plus, la veste chauffante vous permet de maintenir une température confortable uniquement sur votre corps, et par conséquent, de conserver une température plus basse dans le reste de la maison.

Prenons un exemple simple. Vous regardez une série confortablement installés dans votre canapé. Avez-vous réellement besoin de chauffer la salle à manger, qui se trouve à l’autre bout de la maison ? Ou la cuisine ? Les vestes chauffantes sont efficaces, car elles fonctionnent sur le principe du « chauffage ciblé », en l’occurrence, votre propre corps. Contrairement aux radiateurs qui doivent réchauffer l’air ambiant — et donc toute une pièce —, les vestes chauffantes se concentrent exclusivement sur le corps de l’utilisateur.

Comment tirer le meilleur parti d’une veste chauffante ?

Dans ce dernier paragraphe, je prendrai le cas de mon fils puisqu’il m’a soufflé l’idée de cet article. Tout d’abord, il faut choisir un modèle parfaitement adapté à sa taille et ne pas « flotter » dans la veste. Mon fils la porte sur un t-shirt en coton, car la matière synthétique ne lui est pas agréable à porter sur le corps. En termes de température, il commence toujours par la plus basse, puis augmente en fonction de son ressenti. Et, bien sûr, au moment de rejoindre les bras de Morphée, il retire son chauffage corporel, et se glisse sous une couette bien chaude.

Il m’assure que depuis qu’il porte sa veste à l’intérieur, il a pu passer de 21 °C à 19 °C, la température préconisée par l’ADEME, sans ressentir le froid. Et, je vous rappelle qu’un degré de moins sur votre chauffage, c’est 7 % de moins sur votre facture. Cela vaut peut-être le coup de tenter l’expérience, non ? Alors seriez-vous prêt à adopter une veste chauffante pour réduire vos factures et votre impact environnemental ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

