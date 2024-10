« 30 % de chauffage en moins », isolez votre corps plutôt que votre maison, explique ce spécialiste

Dans de nombreux articles, je vous parle d’isolation de la maison, des combles, des portes et des fenêtres avec un seul objectif : des économies. Une maison bien isolée, permet de réduire ses dépenses énergétiques. Par exemple, comme le rappelle Izi-By-Edf-Renov, « en isolant les combles, on remarque une baisse de 27 % sur la consommation énergétique, soit à peu 474 € d’économies par an ». Isoler une maison représente des travaux couteux, qui ne sont pas à la portée de tous. Et, si l’on commençait par isoler notre propre corps du froid ? Ce serait probablement moins couteux et tout aussi efficace que d’investir des milliers d’euros dans une rénovation énergétique, non ? Alors, quelles sont les solutions pour s’isoler du froid, chez soi ? Je fais, pour vous, le tour de la question.

Le pouvoir chauffant des vêtements, un fait scientifiquement expliqué

Avant d’entrer dans les détails des isolants corporels, et avec l’aide d’un expert, Kris De Decker, fondateur de Low-Tech Magazine interrogé par We Demain, voici les économies que vous pourriez réaliser. Il existe plusieurs façons de mesurer l’isolation d’un vêtement, et l’une d’elles est l’unité « clo ». En effet, en 1946, Burton, expliquait ceci : « nous avons découvert que nous pouvions expliquer à un général ou un amiral, sans passer par un cours de physique pour lequel il n’avait ni le temps, ni la patience, que son uniforme valait à peu près un clo, son manteau un second clo, et que tous les deux, ils lui fournissaient un total de deux clos ». Un clo correspond à l’isolation offerte par une tenue classique (costume et chemise), idéale pour une température de 21 °C. Porter des vêtements plus isolants permet d’économiser de l’énergie en réduisant la température de la maison. Par exemple, ajouter un pull (1 clo total) permet d’être à l’aise à 21 °C au lieu de 24 °C, ce qui peut économiser de 20 à 30 % de chauffage, car réduire la température de 1 °C diminue la consommation d’énergie de 7 à 10 %.

La technique de l’oignon pour s’isoler du froid

On estime qu’en hiver, regarder la télévision, vêtu d’un seul t-shirt, nous incite à augmenter le chauffage, et que cela représente approximativement 65 % des dépenses d’énergie. L’armée américaine estime, par exemple, que pour que les soldats restent immobiles sans ressentir le froid, il leur faut empiler 12 kg de vêtements. Ce poids vous permettrait de résister à une température de 0 °C, ce qui n’est pas le cas dans nos maisons, et heureusement, il faudrait choisir entre avoir froid, ou ne plus pouvoir se lever du canapé !

Selon l’expert, l’idéal est de porter, à la maison, des sous-vêtements thermiques, sous un pyjama ou un t-shirt. Ces vêtements, portés à même la peau, sont de véritables remparts contre le froid, et vous permettraient de baisser le thermostat de 2 à 3 °C ! Personnellement, j’ai misé sur les sous-vêtements d’une marque bien connue, Damart, et j’en suis ravie !

La laine Mérinos, une formidable pompe à chaleur !

La seconde technique demande un investissement certain, mais qui sera vite rentabilisé, car vous n’aurez plus jamais froid. Je me souviens de ma grand-mère, qui ne jurait que par son « gilet bleu Mérinos » ! La laine Mérinos est une laine de Nouvelle-Zélande, douce au toucher, et particulièrement chaude naturellement. En plus, elle a la particularité d’être naturellement anti-bactérienne.

Avec un simple gilet en laine Mérinos, je peux vous jurer que vous n’aurez plus jamais la sensation de froid, voire, vous aurez trop chaud ! Le prix peut surprendre, car il faut approximativement compter 150 € pour un véritable gilet en laine Mérinos ! Et, vous ? Quelles sont vos astuces pour protéger votre corps du froid à l’intérieur ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

