Guide pratique : comment choisir ses sous-vêtements thermiques

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver, qui s’en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts ! Hey… Ne nous remerciez pas de vous avoir rappelé cette rengaine qui vous poursuivra toute la journée ! Eh oui, c’est un fait, l’hiver est là et il va bientôt falloir affronter des températures glaciales. Pour faire face au froid, il existe des moyens de se protéger autres que de pratiquer la technique de l’oignon qui consiste à empiler les couches de vêtements. Les sous-vêtements thermiques s’imposent chaque année un peu plus pour leur confort et leur côté très pratique à porter. Inventé par la marque Damart en 1953, le Thermolactyl (marque déposée) envahit nos armoires et nous aide à affronter le froid. Outre la marque Damart, il existe pléthore de marques de sous-vêtements thermiques disponibles sur le Net. Mais comment les choisir ? Quelles matières faut-il privilégier ? Décryptage.

Le sous-vêtement thermique : la définition

On entend par sous-vêtement thermique, des vêtements conçus spécialement pour former une seconde peau sur le corps et le protéger du froid. Leur composition est la plupart du temps faite de nylon, élasthanne ou Lycra (une marque déposée de DuPont), qui est une fibre synthétique élastique et de fibre naturelle, comme le charbon de bambou ou le coton. Certains sous-vêtements thermiques peuvent aussi proposer une composition à partir de laine, ce qui les rend encore plus protecteurs. À l’origine, utilisés par les sportifs extrêmes, les chasseurs, les pêcheurs ou randonneurs, les sous-vêtements thermiques se démocratisent et deviennent un produit pour le grand public. Il faut leur reconnaître un prix abordable et une efficacité redoutable qui font qu’ils sont très appréciés de ceux qui affrontent quotidiennement le froid.

Comment choisir un sous-vêtement thermique ?

Le choix du sous-vêtement thermique se fera en fonction de la chaleur espérée, mais également de vos activités. Plusieurs facteurs entrent en considération dans le choix d’un sous-vêtement thermique. Commençons par les matériaux, et notamment la laine, si vous recherchez l’isolation maximale. La laine, matériau naturel par excellence, retient la chaleur même lorsqu’elle est mouillée et est naturellement antibactérienne. Vous pourrez aussi opter pour le polyester ou l’élasthanne, des fibres synthétiques qui procurent une excellente évacuation de l’humidité et une grande élasticité. Enfin, il est possible de trouver des sous-vêtements thermiques composés de combinaisons de matériaux, qui vont donc cumuler les avantages de chacun.

Quelle épaisseur choisir pour les sous-vêtements thermiques ?

Là encore, tout va dépendre de votre activité et des températures que vous aurez à affronter. De plus, les vêtements très épais peuvent entraver vos mouvements, particulièrement lors de la pratique de sport. Trois catégories sont disponibles au niveau de l’épaisseur :

Léger : les sous-vêtements thermiques légers sont adaptés aux conditions modérément froides et sont parfaits pour les activités intenses.

Intermédiaire : pour des températures plus basses, optez pour des sous-vêtements thermiques de poids moyen qui garantissent une meilleure isolation.

Extrême : dans des conditions extrêmement froides, privilégiez des sous-vêtements thermiques épais pour une isolation maximale.

Enfin, le type de tissu a aussi son importance, pour des activités physiques, privilégiez les tissus à mailles, et pour porter sous vos vêtements, optez pour les surfaces lisses, qui se feront plus discrètes. Enfin, assurez-vous que les sous-vêtements thermiques que vous choisissez s’entretiennent facilement et résistent bien aux lavages répétés, car vous allez avoir chaud, mais transpirer souvent également ! Avez-vous déjà porté ce type de vêtements ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

