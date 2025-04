Le récupérateur d’eau de pluie solaire Claber avec goutte à goutte est en promo

Si, comme moi, vous faites partie de ceux qui oublient (régulièrement) d’arroser leurs plantes. Ou de ceux qui culpabilisent à l’idée de gaspiller l’eau potable pour nourrir des géraniums, alors le système Claber Aqua-Magic pourrait bien vous réconcilier avec votre jardin. L’idée ? Associer un récupérateur d’eau de pluie pliant de 80 litres à un kit d’arrosage goutte à goutte solaire. Le tout pour 174,80 € au lieu de 184,80 €, jusqu’au 16 avril 2024 avec le code JARDIN10 sur ManoMano. C’est donc un système entièrement autonome, sans raccordement électrique ni robinet, qui utilise l’eau de pluie et l’énergie du soleil pour prendre soin de vos plantations. Et, comme nous le rappelle service-public.fr, récupérer l’eau de pluie est un geste utile pour l’environnement et encouragé par l’État. On ne peut pas faire plus dans l’air du temps.

Claber Aqua-Magic : un nom qui lui va plutôt bien

À première vue, le réservoir pliant Claber ressemble à un grand sac à dos rigide posé debout (en version sobre et grise). Mais ne vous fiez pas à son look : ce cylindre en PVC de 80 litres est aussi stable que pratique. Il se monte en quelques minutes grâce à ses manchons en polypropylène et son armature en aluminium. Le tout se replie une fois l’été passé, sans prendre plus de place qu’un parasol fermé. Magique, non ? Côté technologie, c’est le kit Aqua-Magic System qui entre en scène. Grâce à son panneau solaire, il alimente une mini-pompe qui aspire l’eau depuis le réservoir, la filtre et l’envoie jusqu’à 20 goutteurs, à répartir dans vos jardinières, pots ou carrés potagers. Vous pouvez programmer la fréquence et la quantité d’eau avec deux manettes rotatives très simples. Une fois le programme lancé, cela roule tout seul. Même en vacances !

Pourquoi ce duo réservoir + goutte à goutte séduit autant ?

Autonomie totale : pas besoin de prise, de robinet ni même de tuyau classique.

Économie d’eau : dosage précis, pas de gaspillage.

Utilisation intuitive : seulement deux boutons à régler.

Installation rapide : pas de gros travaux , tout se monte en quelques minutes.

, tout se monte en quelques minutes. Stockage facile : le réservoir se replie à la fin de la saison.

Compatibilité : fonctionne avec n’importe quel autre réservoir si besoin.

Énergie verte : un arrosage alimenté par le soleil.

Prix avantageux jusqu’au 16 avril 2024 avec le code JARDIN10.

Un système pour les jardiniers malins… et un brin distraits

Le vrai plus, au-delà du gain de temps (et de la conscience écologique tranquille), c’est le soulagement de ne pas avoir à penser à l’arrosage tous les deux jours. Que vous soyez en télétravail, en vacances, ou juste un peu tête en l’air, vos plantes seront chouchoutées. Même pour ceux, qui comme moi, font partie des 98 % qui n’ont jamais réussi à programmer correctement un arrosage automatique ! Et, puis, quand on connaît le prix de l’eau en 2024, utiliser un récupérateur devient aussi un réflexe économique.

L’investissement initial (174,80 € grâce à la promo chez ManoMano) est vite amorti, surtout si vous avez plusieurs bacs ou jardinières à arroser chaque été. Et vous, allez-vous profiter du soleil pour arroser malin grâce au duo Claber Aqua-Magic avant le 16 avril ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .