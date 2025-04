Votre eau du robinet est-elle réellement potable ? Voici comment le vérifier rapidement

Vous êtes plutôt eau en bouteille, eau filtrée ou encore eau du robinet prélevée directement à la source ? En France, comme le rappelle l’ANSES, l’eau du robinet est l’un des produits consommés les plus contrôlés. Sur le sujet, le ministère de la Santé rappelle que l’eau du robinet fait l’objet d’un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire. Personnellement, je la bois filtrée, par le biais de mon réfrigérateur américain, mais il m’arrive aussi d’en tirer un verre au robinet, sans jamais m’inquiéter de sa qualité. Et, pourtant, l’eau du robinet, malgré les contrôles permanents, ne serait pas toujours de qualité optimale, dans certaines villes, certaines régions ou certains quartiers. Vous voulez savoir si votre eau du robinet est 100 % dénuée de tous soupçons ? Suivez le guide !

Et, si l’eau du robinet n’était pas aussi limpide qu’on le pense ?

Je l’avoue, je bois l’eau du robinet les yeux fermés. Pas par militantisme, mais par habitude, commodité, et aussi un peu parce que je n’ai pas toujours envie de trimballer des packs d’eau. Alors quand j’ai appris qu’un quart des communes françaises avait enregistré au moins un prélèvement d’eau non conforme l’an dernier, j’ai fait une petite pause au-dessus de mon verre. Heureusement, il existe un outil très simple et accessible à tous pour vérifier la qualité de l’eau dans votre commune. Il suffit de taper le nom de votre ville dans ce moteur de recherche France Info, et vous saurez tout sur les prélèvements réalisés chez vous.

Chez moi, tout est bon… mais ce n’est pas le cas partout

Dans ma commune, Réau en Seine-et-Marne, 71 prélèvements ont été effectués entre janvier 2024 et janvier 2025, et tous étaient conformes. Ouf. Même chose à Saint-Gengoux-de-Scissé, en Saône-et-Loire : zéro souci à signaler. Mais, à Millau, dans le quartier Soulomiac, un prélèvement sur dix n’était pas aux normes. Au niveau national, 21 150 prélèvements ont dépassé les seuils fixés par les autorités sanitaires.

Les substances pointées du doigt ? Bactéries (comme l’Escherichia coli), pesticides, métaux lourds et autres éléments peu engageants. Le ministère de la Santé précise qu’ils peuvent représenter des risques immédiats ou à long terme pour la santé. Certaines régions comme le Grand Est, les Hauts-de-France ou la Corse sont plus touchées, mais aucune zone n’est totalement épargnée. Pire encore, 543 communes affichent plus de 50 % de prélèvements non conformes. Autant dire qu’on a bien fait de regarder de plus près ce qu’on verse dans nos carafes.

Un outil simple pour savoir ce que vous buvez vraiment

On pourrait se dire que si l’eau est claire, qu’elle ne sent rien et qu’elle a bon goût, tout va bien. Mais non. La pollution de l’eau n’est pas toujours visible, et encore moins prévisible. Certaines communes ont plusieurs réseaux de distribution, avec des résultats très variables d’un quartier à l’autre. C’est là que le moteur de recherche de France Info devient précieux. En deux clics, il vous indique le nombre de prélèvements réalisés dans votre commune, leur taux de conformité, et les éventuelles anomalies détectées.

De quoi être mieux informé… sans tomber dans la parano. Alors, et vous ? Avez-vous vérifié la qualité de l’eau de votre robinet ? Pour savoir si votre eau est conforme, vous pouvez consulter cette cartographie. Alors, quel a été le résultat de votre commune ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .