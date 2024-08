Quelle est la boisson qui hydrate le plus ? (indice : ce n’est pas l’eau)

Le saviez-vous que l’oxygène, la nourriture et l’eau sont les principales ressources indispensables à notre survie ? L’eau représente une part importante de notre corps (60 à 70 %) et constitue donc un élément vital à notre organisme. Elle joue un rôle majeur, comme par exemple maintenir notre corps à la bonne température, éliminer les déchets métaboliques par l’intermédiaire des reins, etc. Voilà pourquoi il est indispensable de bien s’hydrater, surtout durant la période estivale. Selon les recommandations de l’EFSA (European Food Safety Authorithy), les hommes doivent boire à peu près 2 l par jour et les femmes, environ 1,6 l. Mais, est-ce-que l’eau est vraiment la boisson la plus hydratante ? La réponse pourrait bien vous surprendre !

Comment évaluer la bonne hydratation d’une boisson ?

Les chercheurs de l’université écossaise de St Andrews ont testé différentes boissons dont l’eau, le lait, le soda, le jus d’orange, le thé, le Coca-Cola, la bière, le café, la boisson énergétique et le SRO (Solutés de réhydratation orale). D’après les résultats, ce sont celles qui contiennent un peu de gras, de sucre ou de protéines qui hydratent le plus le corps. Ronald Maughan, professeur et un des auteurs de l’étude (effectuée sur 72 hommes pendant 4 heures), indique que cela est dû au fait qu’elles contiennent des éléments nutritionnels qui favorisent une hydratation durable. Notons que pour évaluer leur bonne hydratation, ils ont pris en compte aussi bien la quantité que la qualité d’hydratation. Le premier facteur est lié à la vitesse à laquelle la boisson est absorbée et hydrate l’organisme. Le second facteur, quant à lui, est lié à sa composition nutritionnelle. Un élément qui, selon le type de boisson, peut influer sur la durée pendant laquelle l’organisme reste hydraté.

Le lait, la boisson la plus hydratante sur la durée

Après avoir comparé les propriétés hydratantes des boissons, ils ont constaté que l’eau pure n’est donc pas le plus hydratant, contrairement à ce que nous pensions. Contre toute attente, celle qui détient la première place est le lait. La raison est que, mis à part l’eau, cette boisson contient du lactose, des glucides et des protéines, ainsi que des électrolytes tels que le potassium et le sodium. Ces éléments contribuent à retenir l’eau plus longtemps dans le corps et à réduire la production d’urine. Par rapport au lait, l’eau pure ne maintient pas une hydratation à long terme et c’est la raison pour laquelle elle s’est retrouvée loin derrière le classement. En revanche, elle permet une hydratation rapide.

L’eau à privilégier pour une bonne hydratation

Malgré les résultats de l’étude, l’eau reste la meilleure boisson pour bien s’hydrater, qu’elle soit plate ou pétillante. Melissa Majumdar, diététicienne et coach personnelle, souligne que « Les boissons comme les jus de fruits et les sodas apportent des calories supplémentaires […] L’alcool, quant à lui, fait beaucoup uriner et les boissons qui en contiennent déshydratent donc fortement ». Pour une bonne hydratation, les experts et le corps médical recommandent de boire régulièrement de l’eau tout au long de la journée.

D'autant plus que l'étude effectuée par les chercheurs de l'Université de St Andrews ne porte que sur les effets immédiats de la consommation de boissons. Ils ont expliqué qu'ils n'ont observé aucune différence significative dans leur effet sur l'hydratation, lorsqu'elles sont consommées sur 24 heures.