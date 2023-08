Selon France Alzheimer, 225 000 personnes par an sont diagnostiquées de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Alors que la canicule s’est installée sur toute l’Europe et en particulier sur le sud de la France, la Société Alzheimer d’Irlande du Nord met en garde les proches de ces malades. Ces conseils émis par une institution irlandaise sont évidemment valables pour tous les malades. Ils alertent notamment sur les problèmes liés à la déshydratation de ces malades. Cette maladie neurodégénérative entraîne la non-conscience de la soif, de la fin et la perte des repères spatio-temporels, entre autres. C’est pourquoi l’association suggère d’aider les personnes à s’hydrater et à se nourrir, afin de rester en bonne santé. Décryptage.

Rester hydratés, une nécessité absolue pour tous !

« Les personnes atteintes de démence peuvent oublier de boire suffisamment de liquide et de porter des vêtements appropriés », explique Barry Smyth, directeur de zone de la Société Alzheimer pour l’Irlande du Nord. C’est pourquoi il conseille de toujours laisser à portée de main un pichet d’eau et de venir partager fréquemment un rafraîchissement avec le malade. En revanche, il conçoit aussi que faire boire une personne atteinte d’Alzheimer n’est pas toujours simple. Ces malades peuvent tout simplement refuser de boire, ne comprenant pas forcément que ceci est vital pour eux. Il propose alors une alternative : les bonbons à l’eau, Jelly Drops.

Les bonbons à l’eau Jelly Drops, qu’est-ce que c’est ?

Les Jelly Drops, surnommés les « bonbons à l’eau », représentent une solution alternative novatrice pour soutenir les individus souffrant de démence, en maintenant leur hydratation et en augmentant leur apport en eau quotidien. Bénéficiant du soutien de la Société Alzheimer, ces petits bonbons dépourvus de sucre renferment 95 % d’eau et des électrolytes ajoutés. Leur caractère ludique et coloré les rend parfaits pour une consommation tout au long de la journée, contribuant ainsi à maintenir une hydratation adéquate, surtout pendant les périodes de chaleur. L’inventeur de ces Jelly Drops, Lewis Hornby, a été inspiré par sa grand-mère. Retrouvez notre article dédié à l’invention des Jelly Drops. Plus d’informations : jellydrops.com. *Les livraisons ne sont toujours pas disponibles en France.

Quelles sont les précautions à prendre ?

Lors de fortes chaleurs, les personnes âgées demandent une attention particulière. Et c’est aussi le cas des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Ces personnes n’ont plus conscience de leur état physique, et ce, quel que soit leur âge. Voici les gestes importants à réaliser pour préserver ces personnes des températures caniculaires :

Choisir une tenue adéquate pour la personne : optez pour des vêtements de teinte claire et ample confectionnés à partir de fibres naturelles. Cela favorisera le confort en évitant la surchauffe.

Maintenir une température agréable à l’intérieur de la maison : durant la journée, maintenez les rideaux ou les stores fermés, surtout dans les pièces exposées au sud et ensoleillées. Le soir venu, ouvrez les fenêtres pour laisser sortir l’air chaud et faire entrer l’air frais.

Éviter le soleil durant la plage horaire de midi : pendant la tranche horaire la plus chaude de la journée, c’est-à-dire de 11 h à 15 h, privilégiez l’ombre.

Trouver des astuces pour rester au frais : placez une bouteille d’eau glacée ou un sac de glace près d’un ventilateur pour obtenir un système de refroidissement improvisé. Vous pouvez également mettre à disposition un gant humide et de l’eau froide pour un rafraîchissement instantané.

